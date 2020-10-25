В ходе мероприятия было озвучено, что Дагестан вышел на 1 место по динамике развития малых форматов торговли среди всех регионов Российской Федерации.
«По сравнению с июнем 2020 года количество ярмарок в сентябре 2020 увеличилось на 42%, количество НТО круглогодичного размещения – на 16%, количество мобильных торговых объектов – в 2 раза, сезонная торговля – в 3 раза, количество сезонных НТО – в 2,2 раза, количество разовых ярмарок – на 10%.
Данные результаты удалось достичь в первую очередь благодаря своевременно принятым решениям Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан, органов исполнительной власти и муниципальных образований по этапному снятию ограничений связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции, что позволило нашим сельхозтоваропроизводителям реализовать свою продукцию на данных площадках при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
Кроме того, Минпромторгом РД разрабатывается региональная программа «Развитие торговли в Республике Дагестан на 2021-2025 годы», которая предусматривает в том числе меры поддержки предпринимателям по организации придорожного сервиса, организацию и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей на территории республики», - подчеркнул Хаджимурад Исрапилов.