Территория Ахтынского района выбрана для развития Самурского энергетического кластера.

19 октября в Ахтынский район прибыли Артур Алибеков генеральный директор ОАО «Корпорация развития Дагестана», Роберт Ильясов член совета директоров и Владимир Привезенцев представитель итальянской компании IDROENERGIA в СНГ.

В администрации МР «Ахтынский район» прошла рабочая встреча заместителя главы муниципалитета Магомедрауфа Ганиева и председателя районного Собрания депутатов Абдул-Керима Палчаева с гостями.

Напомним, в марте текущего года специалисты посещали Ахтынский район для изучения условий реализации масштабного проекта по строительству объектов малой гидроэнергетики.

Специалисты нашли вполне подходящей предгорную местность района для строительства энергетических объектов.

Ремарка: в ходе еженедельных совещаний актива района глава МР "Ахтынский район" Осман Абдулкеримов не раз упоминал о возрождении развития Самурской долины, путем создания малых гидростанций. Оговарилось, что создание энергетического кластера будет основано на строительстве объектов возобновляемой энергии.

Проектом предусматривается бережное использование гидрологических, ветровых и солнечных ресурсов Самурской долины для создания экологически чистой энергии. Реализация проекта позволит создать дополнительное количество рабочих мест, серьезные налоговые поступления и значительно повысит надежность энергоснабжения района.

Для начала планируется создание опорных объектов Самурского энергокластера, основанных на создании малых гидростанций, объединенных работой с солнечными электростанциями. Напомним, подобные солнечные батареи установлены на кровле центра Luminary.

Как оговаривалось в ходе встречи, сейчас дело за администрацией района и министерством имущества. Проведенную работу в части земельно-имущественных отношений комментировала начальник отдела экономики администрации Фатима Ахмедова.

Специалисты отметили, что Самурский энергетический кластер-площадка развития гидроэнергетики на инвестиционной основе.

Артур Алибеков сообщил, что создание единого энергокомплекса, как передовой и современный проект, уже заинтересовал ряд инвесторов.

Ориентировочная стоимость строительства оценивается в 7,4 млрд.рублей.

Использование ресурсов района, на основе возобновляемых источников энергии, позволит решить ряд проблем. Основными из которых являются-энергообеспечение и безработица.

Только на стадии строительных работ будет трудоустроено свыше 300 человек.

Реализация проекта позволит разгрузить энергетическую сеть и предоставит населению районов Южного Дагестана устойчивую подачу электричества.