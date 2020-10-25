ЗАМАНА - Врио главы Дагестана Меликов взялся за рекламные щиты и потребовал заменить баннеры

Врио главы Дагестана Меликов взялся за рекламные щиты и потребовал заменить баннеры

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25 октября, 2020. Воскресенье 23:43
Врио главы Дагестана Меликов взялся за рекламные щиты и потребовал заменить баннеры

Врио главы Дагестана Сергей Меликов возмутился небрежным отношением к потретам ветеранов в республике и призвал более уважительно относиться к памяти героев. В частности, руководитель региона потребовал аккуратно крепить портреты, а не «приколачивать их гвоздями к заборам».

Врио главы Дагестана Меликов взялся за рекламные щиты и потребовал заменить баннеры
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- Федеральный бюджет денег не выделял? Эти деньги были потрачены на гвозди, которыми были приколочены к забору портреты?, - ранее возмущался глава региона.

Меликов призвал Министерство культуры Дагестана проконтролировать этот вопрос и уделить должное внимание памяти ветеранов Великой Отечественной войны.

По его мнению, результат успешной работы должен быть заметен не только в отчетах чиновников, но и быть виден в реальной жизни. Ранее Меликов призвал убрать с улиц ненужную рекламу и заменить баннеры на портреты, на которых будут изображены герои Дагестана, отличившиеся в период пандемии коронавируса.

 

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взяты из открытых источников
 

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