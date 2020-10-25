Минздрав РД на 100% обновил автопарк скорой медицинской помощи Махачкалы

Автопарк скорой медицинской помощи Махачкалы за последние 2 года обновили на 100%. Всего на балансе столичной экстренной службы находится 86 карет класса B и C. Закупается новые медицинские автомобили не только в Махачкале. В других городах республики автопарк скорой удалось обновить на 50%, в районах на 30%.

С 2019 по 2020 региональным Минздравом закуплено 290 машин класса С, В, А, причем около 40 машин приобретены за средства сэкономленные в процессе торгов.

Еще в 2018 году автопарк скорой республики был изношен на 70-80%. Срок эксплуатации большинства автомобилей превышал допустимые пять лет. Сегодня больше 400 машин в регионе младше пяти лет.

«В последние годы обновление карет идет значительными темпами. Этому вопросу уделяется пристальное внимание. Закупка новых медицинских автомобилей в регионе идет за счет республиканского и федерального бюджетов. Все 290 новых автомобилей, сейчас работают по территории всего Дагестана, спасая жизни жителей республики » - отметил министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов. Работа по обновлению автопарка, по словам руководителя ведомства, будет продолжена.

В 2019 году было приобретено 159 машин скорой помощи, из них 136 - класса В, 14 класса С - реанимобили и 9 машин класса А, предназначенные для перевозки больных, не нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

В 2020 году автопарк пополнили 131 машиной из них 33 реанимобиля, рекордное количество для нашего региона, 16 карет класса В и 65 - класса А.