Сергей Меликов встретился с победителями и призерами чемпионатов России по вольной борьбе и дзюдо

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов встретился сегодня, 23 октября, с победителями и призерами чемпионатов России по вольной борьбе и дзюдо, а также с тренерским составом.

Дагестанские спортсмены завоевали первое общекомандное место на чемпионате России в г. Наро-Фоминске и чемпионате России по дзюдо среди слабовидящих в г. Раменское. Ими завоевана 41 медаль, из которых 13 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых наград.

Приветствуя спортсменов, руководитель республики назвал это выдающимся результатом.

«Я очень рад и горд тем, что вы показали такой результат и тем самым подняли престиж, поддержали традиции республики, которая всегда славилась своими спортсменами. Дагестан – регион спортивный. Славу и гордость дагестанского спорта обеспечили прославленные спортсмены: Али Алиев, Загалав Абдулбеков, Владимир Назлымов, Бувайсар Сайтиев, Хабиб Нурмагомедов, Тагир Хайбулаев, Сайпулла Абсаидов, Магомедгасан Абушев, Адам Батыров, Радик Исаев. Мне очень приятно, что среди нас сегодня присутствует Хизри Исаевич Шихсаидов, который тоже много лет отдал борьбе – его можно отнести к ветеранам спорта нашей страны», - напомнил Меликов.

От имени всех дагестанцев Врио Главы региона поздравил победителей и призеров прошедших чемпионатов, тренеров, специалистов и врачей сборных команд Республики Дагестан, руководителей и специалистов спортивных школ. «Ваша победа является не только личным достижением, но и достижением всего Дагестана.

Это очередное свидетельство, что Республика Дагестан – спортивная республика, а виды единоборств являются национальными видами спорта Дагестана.

Мы знаем, что победы такого уровня даются нелегко. За спиной каждого спортсмена и тренера годы упорного труда, изнуряющих тренировок во имя достижения заветной цели, той вершины, на которую способны подняться только выдающиеся спортсмены.

Я знаю, что многие из вас обладают и более высокими наградами, титулами.0 К сожалению, процессы, которые сегодня происходят в мире в связи с с пандемией, не дают возможность вам проявить в полном объеме свое мастерство. Но я уверен, что в ближайшее время вы сможете также достойно блистать на спортивных аренах всех уровней.

Дагестанские спортсмены вновь доказали, что они настоящие мастера своего дела, волевые и мужественные люди, патриоты своего Отечества.

Уверен, что Ваша победа станет примером для тысяч мальчишек и девчонок, привлечет молодежь к занятиям физической культурой и спортом, послужит делу укрепления здоровья нации», - обратился к присутствующим Сергей Меликов.

Поздравив с достойным выступлением, Врио Главы Дагестана пожелал всем дагестанским спортсменам, тренерам, специалистам, организаторам спорта крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых высоких спортивных достижений.

Отметил достижения спортсменов в рамках прошедшей встречи и спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов: «Такого успеха Дагестан не добивался никогда в истории вольной борьбы. Спасибо вам за то, что вы проявили силу воли. У тех, кто занимается спортом по-настоящему, нет времени ни на что другое. И при этом у некоторых нет своего жилья, чтобы, не думая ни о чем, прославлять нашу страну на мировых коврах. Поэтому мы должны о них позаботиться. В свое время была принята олимпийская программа, где были предусмотрены поощрения для спортсменов, которые добились высоких достижений. Думаю, и сейчас это надо возобновить, чтобы они себя чувствовали уверенно. Мы эту программу уже подготовили. В ближайшие дни мы ее представим руководителю республики», - сообщил Председатель Народного Собрания РД.

Слова благодарности за поддержку высказали в адрес руководства региона министр по физической культуре и спорту Магомед Магомедов и спортсмены, поздравив при этом Сергея Меликова с назначением на новую должность и пожелав успехов в работе на благо Дагестана.

Как отметил Президент Региональной спортивной общественной организации «Федерация спортивной борьбы Республики Дагестан» Сажид Сажидов, сегодня в регионе многое делается для развития физической культуры и спорта. Достигнутые на состязаниях показатели можно назвать результатом этой работы. «Впереди олимпийские игры – самый важный старт для спортсменов. Надеюсь, что они состоятся в следующем году, и наши ребята достойно себя покажут, прославляя нашу страну и республику на этих соревнованиях. При этом, конечно же, для нас важна поддержка руководства республики и болельщиков», - заметил Сажидов.

По словам главного тренера сборной команды РД по вольной борьбе Гаджи Рашидова, подготовка к прошедшему чемпионату велась долго и упорно, а сама дата его проведения неоднократно переносилась. «8 чемпионов – это, конечно же, очень хороший результат, которого до сих пор у нас не было. Если бы сейчас проходили олимпийские игры, то команда, которая бы туда направлялась, состояла бы из наших спортсменов», - выразил уверенность главный тренер сборной республики.

Капитан сборной команды России и Дагестана по вольной борьбе Абдурашид Садулаев, поздравив от имени спортсменов Врио Главы Дагестана с оказанным ему Президентом страны доверием, заявил о готовности к сотрудничеству: «Мы все – многотысячная семья борцов-вольников готовы быть Вашими помощниками в деле возрождения и развития нашей малой Родины. Впереди нас ждут чемпионат мира и Олимпийские игры. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы оправдать надежды всех тех, кто за нас болеет», - сказал олимпийский чемпион.

Важнейшим достижением в части развития спорта в регионе Президент Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых» Борис Салихов назвал создание условий для занятия спортом для людей с ограниченными возможностями. В том числе речь идет об открытии центра активных видов спорта, где люди с ограниченными возможностями могут культивировать те виды, которыми занимаются только они. Кроме того, в республике создана мощная техническая база для сборных команд по параолимпийским видам спорта. Все это привело к тому, убежден Салихов, что сегодня сборная России по дзюдо комплектуется из наших ребят почти на 80%.

«Мне на самом деле очень приятно видеть вас сегодня чемпионами, победителями. Я всегда переживал за ваши успехи и неудачи, за ваши проблемы. Успехи, достигнутые вами, - это хороший залог. И если мы в спорте сделали такие уверенные шаги, то, наверное, мы будем продолжать двигаться и по другим направлениям. На нашей встрече Президент страны озвучил ряд установок и пожеланий. Безусловно, нам необходимо продолжать борьбу с непростой ситуацией, которую «подарил» коронавирус, продолжать мероприятия, связанные с установлением твердых экономических и социальных показателей. Но, кроме того, Владимир Владимирович Путин отметил, что дагестанцы – это люди, у которых великая история, самобытная культура и традиционный спорт. То есть глава государства понимает, что для Дагестана спорт – одно из ведущих направлений. Я абсолютно с этим согласен. И ваши успехи еще раз это подтвердили», - прокомментировал Сергей Меликов.

При этом Врио Главы Дагестана пообещал, что развитие спорта в республике обязательно будет реализовываться, причем не только по традиционным для региона видам.

«Хотелось бы развиваться и по другим направлениям, тем, которые сегодня популяризируются, входят и вносятся в олимпийскую программу, в том числе и касающимся не только летних, но и зимних видов спорта. Безусловно, мы будем думать над инициативой Минспорта и парламента республики. В ближайшее время мы обсудим предложения, изучим возможность их реализации в рамках республиканской программы», - сказал руководитель республики.

Отдельно остановился Врио Главы Дагестана на развитии массового спорта: «Дети сегодня, находящиеся на пороге призывного возраста, к сожалению, не отвечают тем требованиям, когда, к примеру, призывная комиссия может поставить им 1 группу здоровья. Такая проблема есть везде. Здоровый образ жизни, пропаганда физической культуры, из массовых занятий которой потом появляются самородки, становящиеся в дальнейшем чемпионами – это необходимость, которая даст возможность Дагестану продолжать быть кузницей серьезных результатов в спорте высших достижений».

Обратил внимание Сергей Меликов и на развитие спортивной базы в республике – это должно делаться повсеместно во всем Дагестане, так, чтобы сельские высокогорные районы не становились исключением.

«Во всей этой работе мне нужна ваша поддержка и подсказка. Вы авторитетные, медийные люди, и конечно, ваш авторитет необходим для того, чтобы ваши победы и достижения шли на пользу всей республике. Вы – лидеры, чемпионы, но вместе с вами победителями различных турниров себя считают и все дагестанцы. За это я хочу еще раз вам сказать большое спасибо, пожелать успехов, новых достижений, но самое главное пожелание – беречь себя. Вы очень нужны каждому из нас, очень нужны республике и стране», - пригласил к взаимодействию спортсменов и тренерский состав Врио Главы региона, заметив, что хотел бы, чтобы встречи в формате диалога стали традиционными.