ЗАМАНА - Врио Главы Дагестана подписал Указ о мерах по недопущению распространения коронавируса

Врио Главы Дагестана подписал Указ о мерах по недопущению распространения коронавируса

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24 октября, 2020. Суббота 00:30
Врио Главы Дагестана подписал Указ о мерах по недопущению распространения коронавируса

Врио Главы РД Сергей Меликов подписал Указ «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан».

Врио Главы Дагестана подписал Указ о мерах по недопущению распространения коронавируса
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«В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан постановляю: 1. Обязать граждан до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, в том числе изготовленные самостоятельно) при пользовании общественным транспортом, в том числе легковым и грузовым такси, а также при посещении: а) аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли и иных организаций, связанных с оказанием услуг населению;
б) помещений органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений (предприятий);
в) зданий, сооружений транспортной инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, аэропорты, остановки (павильоны) всех видов транспорта общего пользования);
г) объектов религиозного назначения, иных общественных мест. 2. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, соблюдать режим самоизоляции до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. 3. Установить, что с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Республики Дагестан и решений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан вправе принимать решения о поэтапном снятии и повторном введении ограничительных мер, установленных Указом Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 г. № 17 “О введении режима повышенной готовности”», – говорится в Указе.

 

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