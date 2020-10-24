«В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан постановляю:
1. Обязать граждан до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, в том числе изготовленные самостоятельно) при пользовании общественным транспортом, в том числе легковым и грузовым такси, а также при посещении:
а) аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли и иных организаций, связанных с оказанием услуг населению;
б) помещений органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений (предприятий);
в) зданий, сооружений транспортной инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, аэропорты, остановки (павильоны) всех видов транспорта общего пользования);
г) объектов религиозного назначения, иных общественных мест. 2. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, соблюдать режим самоизоляции до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. 3. Установить, что с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Республики Дагестан и решений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан вправе принимать решения о поэтапном снятии и повторном введении ограничительных мер, установленных Указом Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 г. № 17 “О введении режима повышенной готовности”», – говорится в Указе.
Врио Главы Дагестана подписал Указ о мерах по недопущению распространения коронавируса
- Автор Мадина
- 24 октября, 2020. Суббота 00:30
Врио Главы РД Сергей Меликов подписал Указ «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан».
«В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан постановляю:
1. Обязать граждан до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, в том числе изготовленные самостоятельно) при пользовании общественным транспортом, в том числе легковым и грузовым такси, а также при посещении:
а) аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли и иных организаций, связанных с оказанием услуг населению;