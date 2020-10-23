ЗАМАНА - Ректор ДГУ Рабаданов Муртазали Хулатаевич выступит с открытой лекцией

Ректор ДГУ Рабаданов Муртазали Хулатаевич выступит с открытой лекцией

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23 октября, 2020. Пятница 14:09
Ректор ДГУ Рабаданов Муртазали Хулатаевич выступит с открытой лекцией

Ректор Дагестанского государственного университета Рабаданов Муртазали Хулатаевич 24 октября 2020 в 14:00 выступит с открытой лекцией и расскажет об основных научных и образовательных, социально-экономических трендах самого южного региона России – Дагестана, реализуемых на площадке Даггосуниверситета, а также о реализации «третьей миссии» ДГУ, которая включает в себя взаимодействие вуза с обществом, его социальную ответственность и вовлеченность в социально-экономическое развитие республики.

Ректор ДГУ Рабаданов Муртазали Хулатаевич выступит с открытой лекцией
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Будут раскрыты темы новых методологических и технических решений вуза, эффективных кейсов сотрудничества с государственными и коммерческими структурами по воплощению НТИ-разработок, успешных проектов научного сообщества ДГУ, социальной и просветительской роли вуза в жизни региона.

В ходе открытого разговора будут обсуждаться следующие вопросы:
1. ДГУ – центр научной, образовательной и социальной активности Дагестана.
2. Научно-образовательная инфраструктура университета.
3. Потенциал инновационно-технологического развития вуза.
4. Международная деятельность вуза, в том числе участие в проектах Ассоциации университетов Прикаспийских государств.
5. Главный вуз Дагестана – площадка для экономических, промышленных, аграрных, экологических и социальных инициатив, нацеленных на социально-экономическое развитие региона.
В завершение руководитель вуза очертит стратегию и перспективы развития «Точки кипения ДГУ Махачкала», которая поднимет реализацию «третьей миссии» университета на новый уровень.

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