В Дербенте завершается второй фестиваль уличного искусства «Стена»

Данное мероприятие организовано администрацией древнего города. Для преображения фасадов домов в Дербент приехали художники из разных городов России.

Один из граффитистов – Данила Шмелев – приехал из Москвы. Он участвовал в стрит-арт фестивалях в Италии, Нидерландах, Германии, ОАЭ и других странах. На его счету многочисленные выставки как в нашей стране, так и за рубежом. Художник рассказал о том, что на разработку эскиза его вдохновила чайная традиция Дагестана.

«Я почти завершил рисовать кубачинский кувшин и две чашки, наполненные чаем. Рисунок изображен в 3D формате», — рассказал Данила Шмелев.

В фестивале принимает участие художник из Рязани — Александр Демкин.

Его работы украшают стены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах. Отметим, что рязанец известен не только в России. Так в прошлом году Александр принял участие в "35х35 art project", в рамках которого создал работу "Split" для частной галереи в Афинах, Греция.

В Дербенте рязанский уличный художник нарисовал граффити с кубачинкой.

Художник отметил, что кубачинки стали для него источником вдохновения для граффити после того как он объехал много сёл, где проникся невероятной дагестанской природой и людьми проживающими здесь.

По словам Александра Демкина, кубачинки очень живописны чисто графически и очень узнаваемы со своими широкими платьями, казами и мучалом за спиной.

Стоит отметить, что стрит-арт фестиваль соединяет в себе современное искусство и историческое прошлое, так как тематика всех работ призвана продемонстрировать национальные ремесла и подчеркнуть неповторимый дагестанский колорит.

Всего в рамках фестиваля будет оформлено 5 объектов по улице Х. Тагиева. Горожане и гости города, направляющиеся на набережную, смогут любоваться работами художников долгие годы. Краска создана специально для фасадов. Она качественная и долговечная, выдержит атмосферные воздействия и внешние повреждения, сохранив свой цвет.

Главный архитектор Дербента рассказал, что фестиваль уличного искусства будет проходить ежегодно. Каждый год тематика мероприятия будет меняться. В этом году тематика связана с народными промыслами и этникой Дагестана. Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2020/10/22/v-derbente-zavershaetsya-vtoroj-festival-ulichnogo-iskusstva-stena/

"Дербентские новости"