ЗАМАНА - Минмолодежи РД запустило работу общественного патруля по соблюдению масочного режима

Минмолодежи РД запустило работу общественного патруля по соблюдению масочного режима

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23 октября, 2020. Пятница 13:31
Минмолодежи РД запустило работу общественного патруля по соблюдению масочного режима

22 октября в Махачкале по поручению врио Главы Республики Дагестан Сергея Меликова Министерством по делам молодежи РД был организован общественный патруль по соблюдению масочного режима.

Минмолодежи РД запустило работу общественного патруля по соблюдению масочного режима
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В работе общественного патруля приняли участие глава молодежного ведомства региона Камил Саидов, его заместители Сиражуддин Галимов и Патимат Омарова, а также представители Открытого молодежного правительства и волонтерских организаций.

Мониторинг использования жителями средств индивидуальной защиты был проведен по улице им. Магомеда Ярагского, в торговом центре «ЦУМ», а также на рынках «Восточный», «Ирчи Казака» и продуктовом рынке №2. В ходе общественного патруля волонтеры провели с махачкалинцами разъяснительную работу, напомнили им о важности использования медицинских масок, а также раздали листовки с информацией о мерах профилактики коронавирусной инфекции. В частности, Камил Саидов побеседовал с дирекцией рынков и отметил необходимость ношения СИЗов работниками и посетителями.


«Сегодня мы запустили акцию в Махачкале, здесь была организована работа 5 общественных патрулей. По их итогам мы выявили, что работники торговых точек достаточно ответственно относятся к ношению масок в отличие от посетителей. Но наша акция не разовая, общественный патруль будет работать на постоянной основе, и я думаю, что вскоре люди поймут, что СИЗы позволяют обезопасить себя и снизить распространение вируса», - рассказал Камил Саидов.

 

Стоит отметить, что с завтрашнего дня общественный патруль будет проводиться во всех районах и городах региона.

 

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