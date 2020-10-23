Минмолодежи РД запустило работу общественного патруля по соблюдению масочного режима

22 октября в Махачкале по поручению врио Главы Республики Дагестан Сергея Меликова Министерством по делам молодежи РД был организован общественный патруль по соблюдению масочного режима.

В работе общественного патруля приняли участие глава молодежного ведомства региона Камил Саидов, его заместители Сиражуддин Галимов и Патимат Омарова, а также представители Открытого молодежного правительства и волонтерских организаций.

Мониторинг использования жителями средств индивидуальной защиты был проведен по улице им. Магомеда Ярагского, в торговом центре «ЦУМ», а также на рынках «Восточный», «Ирчи Казака» и продуктовом рынке №2. В ходе общественного патруля волонтеры провели с махачкалинцами разъяснительную работу, напомнили им о важности использования медицинских масок, а также раздали листовки с информацией о мерах профилактики коронавирусной инфекции. В частности, Камил Саидов побеседовал с дирекцией рынков и отметил необходимость ношения СИЗов работниками и посетителями.



«Сегодня мы запустили акцию в Махачкале, здесь была организована работа 5 общественных патрулей. По их итогам мы выявили, что работники торговых точек достаточно ответственно относятся к ношению масок в отличие от посетителей. Но наша акция не разовая, общественный патруль будет работать на постоянной основе, и я думаю, что вскоре люди поймут, что СИЗы позволяют обезопасить себя и снизить распространение вируса», - рассказал Камил Саидов.

Стоит отметить, что с завтрашнего дня общественный патруль будет проводиться во всех районах и городах региона.