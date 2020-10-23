Продолжается прием заявок на конкурс на соискание грантов Главы Дагестана в 2020 году

Как сообщает Совет по грантам Главы Дагестана, документы на конкурс принимаются до 16 ноября. Прием заявок по направлениям грантов осуществляется в электронной форме через портал «Мой Дагестан» (https://mydagestan.e-dag.ru). Гранты Главы РД выделяются для финансирования расходов на разработку и реализацию инновационных научно-исследовательских проектов, опытно-конструкторских разработок, оригинальных инновационных проектов и актуальных проектов в сфере образования, науки, культуры и искусства, средств массовой информации, спорта, экономики и управления, молодежной политики, поддержки малого предпринимательства и деятельности общественных объединений и за существующие достижения в указанных сферах. Соискателями грантов могут быть физические и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Республики Дагестан. Каждый соискатель, индивидуально либо в составе творческого или научного коллектива, имеет право представить на ежегодный конкурс только одну заявку. Ответственными за прием документов на конкурс органами исполнительной власти Республики Дагестан в соответствии с направлением гранта являются:

в области образования, науки, техники и инноваций – Министерством образования и науки Республики Дагестан;

в области экономики и управления:

- по номинации «на поддержку исследований стратегических приоритетов, точек экономического роста и образа будущего Дагестана» –Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан;

- по номинации «на поддержку проектов по внедрению технологии бережливого управления в деятельность организаций и учреждений Республики Дагестан» – Администрацией Главы и Правительства Республики Дагестан;

в области культуры и искусства – Министерством культуры Республики Дагестан;

в области общественной деятельности – Министерством по национальной политике Республики Дагестан;

в области физической культуры и спорта – Министерством по физической культуре и спорту Республики Дагестан;

в области средств массовой информации – Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан;

в области молодежной политики – Министерством по делам молодежи Республики Дагестан;

в области малого предпринимательства – Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан. Информация об условиях конкурса размещена на официальных сайтах соответствующих органов исполнительной власти Республики Дагестан.