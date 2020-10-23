Под руководством Председателя Правительства РД Артёма Здунова прошло заседание кабинета министров. Одним из вопросов, вынесенных на обсуждение, стала работа по повышению эффективности управления имуществом РД.

С докладом по теме выступил министр по земельным и имущественным отношениям РД Агарагим Кагиргаджиев. Говоря о достигнутых результатах, министр, в частности, сообщил, что в реестре госимущества сейчас значится 253 тысячи объектов, тогда как в январе текущего года было только 48 тысяч, и впервые в него включены сведения об объектах незавершенного строительства.

«Вместе с тем хочу отметить, что работа по окончательному формированию реестра госимущества завершена не полностью, из 905 правообладателей информацию для внесения в реестр предоставили 843 организации. Не предоставили информацию 6 учреждений Минздрава РД, 36 - Минсельхозпрода РД, 2 - Минобрнауки РД, 2 - Агентства по предпринимательству РД, 3 - Минэнерго РД, 7 - Минтранс РД и 3 -Минпромторг РД.

Кроме того, в текущем году зарегистрировано право собственности РД на 432 объекта недвижимости, и завершена работа, начатая ещё в прошлом году, по регистрации права собственности республики в отношении 2020 км газовых сетей.

В соответствии с поручением Президента РФ по результатам инвентаризации газовых сетей, расположенных на территории РД, муниципальными образованиями проводится работа по кадастровому учёту 1626 км бесхозяйных газовых сетей. На эти цели 31 муниципалитету выделены деньги из республиканского бюджета.

Сформирован реестр земельных участков, находящихся в государственной собственности и свободных от прав третьих лиц. Он находится в свободном доступе на наших информационных порталах», - сказал, в частности, Агарагим Кагиргаджиев.

Министр также рассказал о процедуре реализации государственного имущества, которая проходит недостаточно активно.

Комментируя озвученную информацию, Артём Здунов подчеркнул, что не должна идти продажа только ради продажи, а надо обязательно учитывать инвестиционные предложения.

«Если это интересно, и мы увидим там какой-то объект, его модернизацию, реконструкцию, в целом изменение ситуации, тогда - да, а просто продавать для галочки нет смысла»,- подчеркнул Председатель Правительства РД.

Далее Артём Здунов предоставил слово министру сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагиру Гусейнову, попросив рассказать про то, как проходит аттестация руководителей ГУПов.

Отвечая на вопрос, Абзагир Гусейнов сообщил, что межправительственная комиссия провела аттестацию в устной и письменной форме.

«Материалы находятся в Минимуществе РД, итоги будут в скором времени представлены. Основной упор был нами сделан на ГУПы виноградарского направления, где складывается наиболее тяжёлая ситуация. У нас есть интересные инвестиционные предложения как в самой республике, так и из-за её пределов, но текущая форма ГУПов связывает руки инвесторам».

Кроме того, Артём Здунов поинтересовался, как идёт работа по Воронцовским подвалам.

Агарагим Кагиргаджиев сообщил, что были сложности, но сейчас работа проходит в плановом порядке.

«С приставами и конкурсным управляющим всё согласовано, материалы сейчас находятся в Росреестре республики, ждём рассмотрения».

Председатель Правительства РД поручил составить детальный план с указанием сроков и исполнителей тех или иных его этапов.

«Мне нужно знать конкретно, когда можно будет созвать инвестиционный совет»,- заключил Артём Здунов.