Прием документов на конкурс проектов в области экономики осуществляет Министерство экономики и территориального развития РД.
Он продлится до 16 ноября 2020 года включительно.
В рамках конкурса будут рассматриваться проекты, направленные на поддержку исследований стратегических приоритетов, точек экономического роста и образа будущего Дагестана.
Соискателями грантов могут быть физические лица и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Республики Дагестан.
Каждый соискатель, индивидуально либо в составе творческого или научного коллектива, имеет право представить на ежегодный конкурс только одну заявку.
По итогам конкурса будет присуждено 2 гранта по 300 тыс. рублей.
Форма заявки, требования к оформлению проекта и другие необходимые материалы размещены на официальном сайте Минэкономразвития РД www.minec-rd.ru.
Документы предоставляются заявителем в электронной форме через портал «Мой Дагестан» (https://mydagestan.e-dag.ru).
Телефон для справок: 67-19-89