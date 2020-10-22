Объявлен прием документов для участия конкурсе проектов на гранты Главы РД в области экономики

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан сообщает, что Советом по грантам Главы Республики Дагестан объявлен конкурс проектов на гранты Главы РД в 2020 году.

Прием документов на конкурс проектов в области экономики осуществляет Министерство экономики и территориального развития РД.

Он продлится до 16 ноября 2020 года включительно.

В рамках конкурса будут рассматриваться проекты, направленные на поддержку исследований стратегических приоритетов, точек экономического роста и образа будущего Дагестана.

Соискателями грантов могут быть физические лица и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Республики Дагестан.

Каждый соискатель, индивидуально либо в составе творческого или научного коллектива, имеет право представить на ежегодный конкурс только одну заявку.

По итогам конкурса будет присуждено 2 гранта по 300 тыс. рублей.

Форма заявки, требования к оформлению проекта и другие необходимые материалы размещены на официальном сайте Минэкономразвития РД www.minec-rd.ru.

Документы предоставляются заявителем в электронной форме через портал «Мой Дагестан» (https://mydagestan.e-dag.ru).

Телефон для справок: 67-19-89