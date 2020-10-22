Говоря об услугах населению, участники передачи затронут давно назревшую проблему узаконения земельных участков и домостроений на землях скотопрогонов. Люди уже десятки лет живут, построили дома, рождаются дети, а земля числится в республиканской собственности, то есть республика не может использовать землю по назначению, потому что де факто земель скотопрогона нет, а люди не имеют возможности оформить право на собственность и, следовательно, не платят налог на землю и на имущество.
Кому это нужно, кому от этого выгодно и каковы перспективы решения проблемы – ответы на все эти вопросы прозвучат в телепередаче «Общественный интерес» на РГВК «Дагестан».