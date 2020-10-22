ЗАМАНА - «Качество оказания госуслуг населению это, по сути, отношение власти к обществу» — тема очередного выпуска телепередачи «Общественный интерес»

«Качество оказания госуслуг населению это, по сути, отношение власти к обществу» — тема очередного выпуска телепередачи «Общественный интерес»

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22 октября, 2020. Четверг 11:01

22 октября в 21.45 в эфир выйдет очередной выпуск совместной телепередачи Общественной палаты и РГВК «Дагестан» при поддержке Министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций «Общественный интерес». Очередная телепередача посвящена итогам обсуждения на площадке Общественной палаты Дагестана качества оказания государственных и муниципальных услуг – как одного из важных факторов повышения уровня жизни населения.

«Качество оказания госуслуг населению это, по сути, отношение власти к обществу» — тема очередного выпуска телепередачи «Общественный интерес»
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Говоря об услугах населению, участники передачи затронут давно назревшую проблему узаконения земельных участков и домостроений на землях скотопрогонов. Люди уже десятки лет живут, построили дома, рождаются дети, а земля числится в республиканской собственности, то есть республика не может использовать землю по назначению, потому что де факто земель скотопрогона нет, а люди не имеют возможности оформить право на собственность и, следовательно, не платят налог на землю и на имущество.

Кому это нужно, кому от этого выгодно и каковы перспективы решения проблемы – ответы на все эти вопросы прозвучат в телепередаче «Общественный интерес» на РГВК «Дагестан».

 

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