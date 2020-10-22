Врио Главы Дагестана предложил создать комфортные условия для торговли в Хасавюрте

Обращаясь к мэру города Корголи Корголиеву, руководитель республики поинтересовался ситуацией в сфере торговли: «Мы говорим о проекте «Комфортная городская среда». А насколько комфортно вписывается в городскую среду знаменитый хасавюртовский рынок? Может, мы действительно подумаем о том, чтобы создать условия людям для торговли и удобства для населения? Сегодня весь Кавказ приезжает на этот рынок закупаться разными товарами, в том числе сугубо дагестанского производства». Глава города со своей стороны согласился с тем, что сегодня в Хасавюрте необходимо навести порядок с торговыми точками. «Лучше, конечно, будет вывести все рынки за территорию города, а на этом месте создать условия для досуга горожан. Данный вопрос обсуждался и в прошлом году, до сих пор идет согласование земельных вопросов», - отметил Корголиев, подчеркнув при этом, что «вывести рынки рано или поздно придется». Сергей Меликов в этой связи заметил, что до него доходит информация о том, что люди, торгующие на этих рынках, будут против этого. «Никто не говорит о том, что мы лишим людей работы. Мы просто создадим им условия: построим современную торговую площадку, где люди будут также торговать, владеть площадью, платить аренду. Может даже спрос на их продукцию будет больше, потому что условия будут комфортнее», - отметил руководитель Дагестана, подчеркнув при этом, что все эти вопросы должны быть правильно доведены до людей.