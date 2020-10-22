Врио Главы Дагестана предложил создать комфортные условия для торговли в Хасавюрте

В рамках обсуждения приоритетного проекта «Мой Дагестан – моя вода» врио Главы Дагестана Сергей Меликов предупредил глав городов и районов о недопустимости махинаций с подрядами в республике.

В рамках совещания общественный координатор проекта, депутат дагестанского парламента Анна Безрукова рассказала, что в ходе общественного контроля были выявлены факты, когда недобросовестные подрядчики, которые участвуют в аукционах, идут на существенное понижение объектов, при том что, как выясняется позже, у некоторых из них нет даже собственной строительной техники. В ходе обсуждения данного вопроса было отмечено, что в Дагестане ведется реестр недобросовестных подрядчиков. Несмотря на это, некоторые из них умудряются получать контракты. Сергей Меликов в этой связи обратился к руководителям муниципалитетов: «В большей степени такие подрядчики приходят от вас. Зачастую, это не подрядчик, это человек на двух стульях, который путем различных махинаций становится победителем конкурса». Далее он жестко предупредил глав муниципалитетов о том, что в случае установления подобных махинаций в отношении виновных будут приняты соответствующие меры, вплоть до освобождения от должности. «Мы должны понимать, что средства из федерального бюджета нам достаются с большим трудом. Эти деньги не из кубышков берутся, они берутся из других субъектов, каких-то направлений, и вкладываются в Дагестан. Пилить эти деньги никому не позволено. Никого пугать не хочу, но за лоббирование подобных схем кто-то будет расставаться с должностями. Если же говорить о региональных деньгах, то они достаются с еще большим трудом. По сути, это деньги, которые вами формируются. Прошу к моим словам отнестись очень серьезно», - заявил Меликов, обращаясь к участникам совещания.