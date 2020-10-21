За перебои в энергосетях промышленным предприятиям Дагестана компенсируют ущерб на 1,5 млн рублей

В министерстве промышленности и торговли региона обсудили вопрос о компенсации ущерба двум крупным промышленным предприятиям Дагестана на 1,5 млн рублей за перебои в энергосетях, сообщили информагентству в пресс-службе Минпромторга РД.

Участие в обсуждении приняли глава Минпромторга РД Батыр Эмеев, руководитель компании «Электрон» Камал Кимпаев, представители Каспийского завода листового стекла и АО «Керамогранит Дагестан».

«Из-за некачественного энергоснабжения и энергоотключений в период с 10 по 14 октября у крупных предприятий останавливалась производственная линия и им нанесен немалый ущерб. По договору энергоснабжения энергосбытовая организация обязуется урегулировать взаимоотношения с электросетями, поэтому мы будем вырабатывать механизм компенсации ущерба и взаимодействие с сетевыми организациями в подобных ситуациях в целях защиты интересов наших потребителей», – процитировал собеседник агентства слова Батыра Эмеева.

Механизм урегулирования подобных ситуаций в интересах крупнейших предприятий республики будет выработан в кратчайшие сроки при поддержке регионального Минпромторга.

В пресс-службе отметили, что по итогам встречи принято решение, что компания «Электрон» компенсирует Каспийскому стекольному заводу ущерб в общей сложности на сумму около 1 млн рублей, а заводу «Керамогранит Дагестан» – чуть более 500 тыс. рублей.