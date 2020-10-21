Первые «умные» счетчики электроэнергии в Дагестане начнут устанавливать в Ахтынском районе

Первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров поручил дагестанским энергетикам приступить к установке в регионе интеллектуальных приборов учета электроэнергии, сообщили информагентству в пресс-службе АО «Дагэнерго».

Реализация Программы снижения потерь электроэнергии в СКФО уже активно ведется в шести субъектах округа. В Дагестане так называемые «умные» приборы учета энергозатрат начали устанавливать в Ахтынском районе.

«В Ахтынском районе в этом году будут установлены первые 2 тыс. 800 интеллектуальных приборов учета (ИПУ), поскольку здесь фиксируются максимальные показатели потерь. Всего до конца 2020 года в районах республики будет установлено 16 тыс. 300 интеллектуальных приборов учёта», – сказал собеседник агентства.

Эта система учета электропотребления дает возможность получать точные данные о затратах в онлайн-режиме и оперативно реагировать на нарушения.

«Мы начали массовое внедрение интеллектуальных приборов учёта в шести республиках Северного Кавказа. Всего будет установлено порядка 575 000 устройств, из них 277 000 – в Дагестане. Эта работа важна не только для компании, но и для наших клиентов. Они смогут выбирать свою собственную программу потребления – больше загружать свои мощности в вечерние и ночные часы, когда стоимость электроэнергии меньше», – процитировал собеседник агентства Андрея Майорова.

Отмечается, что программа рассчитана до 2024 года, и в рамках нее предусмотрена масштабная реконструкция электросетей.