Абдулмуъмин Ибрагимов: «Качество оказания государственных и муниципальных услуг населению это, по сути, отношение власти, должностных лиц к обществу, к своим налогоплательщикам»

20 октября состоялось заседание Общественной палаты, посвященное качеству оказания государственных и муниципальных услуг как одному из важнейших факторов повышения уровня жизни населения. Под качественными государственными и муниципальными услугами понимается оказание услуг, основанных на принципах законности, прозрачности, оперативности реагирования с широким общественным участием.

На заседании принимали участие министр имущественных и земельных отношений РД Агарагим Кагиргаджиев, министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов, министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, зам. министра труда и социального развития РД Мурад Казиев, 1-й зам. министра минкомсвязи РД Бадруттин Магомедов, руководитель МФЦ РД Магомедэмин Арсланалиев, зам. руководителя Управления Росреестра по РД Вячеслав Нитенко, члены и эксперты ОП РД, СМИ.

Открывая заседание, председатель Общественной палаты Абдулмуъмин Ибрагимов отметил, что тема обсуждения становится особенно актуальной после недавней встречи Врио Главы РД Сергея Меликова с общественностью республики.

«Качество оказания государственных и муниципальных услуг населению это, по сути, отношение власти, должностных лиц к обществу, к своим налогоплательщикам. Как вам известно, Врио Главы РД Сергей Меликов сразу после своего назначения провел встречу с общественностью республики, на которой приоритетным направлением своей деятельности он обозначил налаживание обратной связи с обществом. Действительно, это очень важно, так как граждане, когда приходят за какой-либо государственной или муниципальной услугой, не могут ее вовремя получить, то выражают свое недовольство властью, а когда это приобретает системный характер, то и вовсе теряют доверие к власти», - отметил председатель палаты и предоставил слово председателю Комиссии ОП РД Наби Ахадову.

Выступая по результатам ранее проведенного мониторинга деятельности МФЦ РД и Управления Росреестра по РД, соблюдению административного регламента при предоставлении услуг населению, Наби Ахадов отметил, что согласно ст. 20 ФЗ № 218 часто встречаемые ошибки должны устраняться без участия заявителей, путем информационного взаимодействия с кадастровыми инженерами в электронной форме через "Личный кабинет кадастрового инженера", но регистраторы Росреестра, обнаружившие кадастровые ошибки, выходили не на кадастровых инженеров, а непосредственно на заявителей и вручали последним уведомления о приостановлении.

Руководитель МФЦ РД Магомедэмин Арсланалиев отметил, что их организацией в республике предоставляется 419 услуг, из которых 53 – федеральных органов исполнительной власти, 134 – республиканских органов власти, 74 муниципальных услуг, 158 дополнительных и сопутствующих услуг. Наиболее востребованными являются услуги Управления РосреестраМВД по РД, отделения пенсионного фонда России, органов местного самоуправления, министерства труда и соцразвития РД.

Говоря о проблемах в процессе оказания государственных и муниципальных услуг через МФЦ, руководитель организации отметил низкий уровень информатизации региональных и муниципальных органов власти. «Отсутствие регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия влияет и на регламентированные сроки оказания услуг. Считаю необходимым внедрять инструменты общественного контроля», - призвал руководитель республиканского МФЦ.

По словам зам.руководителя Управления Росреестра по РД Вячеслава Нитенко сроки предоставления госуслуг под постоянным контролем руководства.

«В целях принятия мер, направленных на снижение количества принятых решений о приостановлении при предоставлении государственных услуг, Управлением проводится еженедельный выборочный анализ принятых гос. регистраторами решений об отказе, оперативный обмен информацией с МФЦ о проблемах, возникающих при приеме документов», - отметил Нитенко.

«Говоря об услугах населению, хочется затронуть давно назревшую проблему узаконения земельных участков и домостроений на землях скотопрогонов. Люди уже десятки лет живут, построили дома, рождаются дети, а земля числится в республиканской собственности, то есть республика не может использовать землю по назначению, потому что де факто земель скотопрогона нет, а люди не имеют возможности оформить право на собственность и, следовательно, не платят налог на землю и на имущество. Вопрос: кому это нужно, кому от этого выгодно и каковы перспективы решения проблемы», – обратился председатель Общественной палаты Абдулмуъмин Ибрагимов к участникам заседания.

На эти вопросы попытались ответить министр имущественных и земельных отношений РД Агарагим Кагиргаджиев и министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов.

«Мы пытаемся в рамках закона как-то исправить ситуацию с трассами скотопрогонов. Уже проведены кадастровые работы, подготовлен проект распоряжения о том, чтобы перенести данную трассу на условиях равновеликого обмена, скорректировать, чтобы как-то облегчить жизнь наших граждан», - заверил Кагиргаджиев.

Министр с/х и продовольствия РД Абзагир Гусейнов отметил, что надо максимально надо сохранить земли сельскохозяйственного назначения. «Мы республика малоземельная, в плане плодородных и ценных земель. У нас с каждым годом все меньше и меньше земли с/х пользования. Да, у нас есть пилотные проекты Кумторкалинского Карабудахкентского районов по переносу этих трас. Наша позиция такая – там, где реально скот движется, мы будем максимально защищать свои позиции», - подчеркнул Абзагир Гусейнов.

О внедрении Регионального портала государственных и муниципальных услуг, обеспечении возможности взаимодействия с органами власти всех уровней посредством СМЭВ и системы оказания услуг в электронной форме рассказал 1-й заместитель министра информатизации, связи и массовых коммуникаций РД Бадруттин Магомедов.

Член Общественной палаты РД Ислам Магомедов отметил, что жителям отдаленных районов, например, жителю Рутульского района, проживающему в Бабаюртовской зоне, чтобы получить архивную справку о трудовом стаже, зарплате и т.д. приходится преодолеть более 400 км и при этом приходится ждать в течение 10-15 дней. Аналогичное положение и по другим горным районам. Во многих регионах России давно создана единая информационная база данных субъекта в электронном виде и оказывают такие услуги через МФЦ регионов.

В ходе заседания выступили также министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, зам.главы администрации г. Махачкалы Хаким Ашиков и другие.