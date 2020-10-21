Сергей Меликов: «Для пожилого человека забота порой важнее, чем лекарства»

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов провёл сегодня, 20 октября, заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РД.

Одним из вопросов повестки была информационно-разъяснительная работа по противодействию распространения коронавируса в Дагестане. Сергей Меликов отметил, что в условиях коронавирусной пандемии журналистская деятельность приобрела особое значение. «От своевременного и точного информирования общества зависят жизни людей. Важно гарантировать людям свободный доступ к информации. А в этой информации важно очень четко давать объективные рекомендации, как вести себя в той или иной ситуации. Еще весной в республике напрямую столкнулись с определенным информационным противодействием, информационной войной, целью которой было – посеять панику, дестабилизировать обстановку, убедить общество в неспособности и неготовности власти контролировать ситуацию. Обращаюсь к кураторам информационной политики, - давайте разбираться с фейковой информацией, которая поступает, с паникерскими настроениями, которые пытаются передать через эти фейки. Это ложная информация, которая ни к чему не приведет, только к распространению этой заразы. Здесь самым жестким способом нужно пресекать попытки различного рода медиалжецов»,- подчеркнул Врио Главы РД. С основным докладом по данному вопросу выступил министр информатизации, связи и массовых коммуникаций РД Сергей Снегирёв. Он сообщил, что суммарно в республиканских СМИ вышло более 13 тысяч информационных материалов – публикации в газетах, журналах, сайтах, социальных сетях, авторских блогах журналистов и лидеров общественного мнения, телерадиопередачах и т.д. Было также заявлено, что информационные материалы о мерах поддержки граждан и предпринимателей охватили более миллиона человек. «В результате мониторинга информационного пространства было выявлено более 400 материалов, содержащих различные угрозы, 17 фейков направлены в Центр противодействия экстремизма, по 5 приняты процессуальные решения. По каждому случаю приняты контрмеры с подготовкой и распространением материалов с перекрывающим охватом населения»,- сказал, в частности, Сергей Снегирёв. В продолжение работы участники заседания Штаба перешли к вопросу нормативного закрепления отдельных ограничительных мер в условиях распространения коронавируса на территории Дагестана. О ситуации доложил начальник управления организации общественного порядка МВД по РД Микаил Макашарипов. «Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора было вручено более 58 тысяч постановлений о соблюдении изоляции на дому. С 19 марта по 18 октября за несоблюдение ограничительных мер в связи с пандемией задокументировано свыше 97 тысяч дел об административных правонарушениях. В ходе мониторинга публикаций в СМИ и интернет-пространстве выявлены факты распространения в социальных сетях заведомо ложной информации о пандемии и коронавирусе, по которой следственное управление Следственного комитета РФ по РД возбудило уголовные дела»,- сообщил Микаил Макашарипов. Начальник управления отметил, что действующим законодательством РД положения запрещающие нахождение граждан в общественных местах без средств индивидуальной защиты не установлены. Врио Главы РД после доклада поручил подготовить проект соответствующего Указа. «Я бы хотел, чтобы все присутствующие на совещании, прежде всего, главы муниципальных образований разъяснили жителям, что эти меры необходимы. Всё говорит о том, что ситуация требует от нас вовремя включить эти механизмы защиты жизни и здоровья населения, чтобы потом не было роста распространения инфекции. Вам надо говорить с общественностью районов, учениками и учителями школ, соответствующими субъектами хозяйственной деятельности, руководителями предприятий, бизнеса и т.д. Прошу Председателя Народного Собрания провести работу с депутатами, чтобы они разъяснили своим избирателям на местах. В том числе нужно, что бы информационные ресурсы не только доводили Указ, но и разъясняли его в части ответственности за нарушение»,- добавил руководитель региона. О создании необходимых условий для граждан Азербайджана в стационарных пунктах временного размещения в осенне-зимний период проинформировал заместитель Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров: «По состоянию на сегодня на территорию Азербайджана пропущено 6767 граждан, а в обратном направлении 4436 граждан. С 15 мая текущего года в Дербентском районе был развёрнут временный палаточный городок на 360 мест, где соблюдаются необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Сейчас в палаточном городке и общежитии, которое находится рядом около 600 человек. В связи с похолоданием и сопутствующими проблемами распространения вирусных инфекций в осенне–зимний период было подобрано 4 объекта в Дербентском районе». Комментируя озвученную информацию, Сергей Меликов назвал вопрос важным. «В любом случае мы не должны оставлять людей в холодный период в палатках»,- подчеркнул Врио Главы РД. Следующим на повестке был вопрос, требующий, по словам Врио Главы РД, особого внимания – продовольственная безопасность на случай обострения санитарно – эпидемиологической обстановки. «Хочу обратиться к тем, кто занимается производством продуктов, продажей их на уровне малого предпринимательства и розничной торговли. Недопустимы случаи необоснованного роста цен на продукты питания, хотя ситуация с поставками в магазины у нас пока надежная. И она сегодня не вызывает никаких опасений, запасы созданы, но тем не менее, отдельные такие факты могут быть», - отметил Сергей Меликов.

Обращаясь к главам районов и городов, руководитель региона поручил проверять цены на продукты на придорожных рынках, в магазинах. В случае фактов нарушения норм, необходимо информировать соответствующие органы, чтобы разбирались. «Этот предприниматель тоже может быть подвержен фейковой информации. Самое главное - выстроить четкую систему мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах»,- указал Сергей Меликов. Врио Главы РД поручил Минсельхозпроду региона вести постоянный мониторинг ситуации в этой сфере: «В связи с тем, что это достаточно чувствительный блок, сбои и провалы должны быть исключены: продовольственные магазины должны работать в штатном режиме, а запасы основных продуктов питания регулярно пополняться». Министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов подтвердил, что ситуация с продовольствием стабильная и постоянно мониторится министерством. В зависимости от видов, запасы продуктов в Дагестане составляют от 1 месяца до 6. Далее министр доложил ситуацию по каждому из направлений. Участники заседания Штаба также ознакомились с организацией осеннего призыва в Вооружённые силы РФ в 2020 году. Военный комиссар РД Дайтбег Мустафаев сообщил, что этой весной более 4200 дагестанцев отправились служить по призыву. Осенний призыв проводится с учётом опыта весенней кампании. «Благодаря усилиям руководства республики все медицинские сотрудники и должностные лица, привлекаемые для медосвидетельствования призывников, члены призывной комиссии и другие граждане, участвующие в этой работе, были обеспечены средствами индивидуальной защиты, бесконтактными термометрами, дезсредствами, приборами для кварцевания помещений. Минобороны РФ также выделило необходимое количество тестов для выявления коронавируса. На республиканский сборный пункт никто не заходит без проведения теста. Кроме того, хочу озвучить проблему призывников с дальних районов. Время на проведение анализов на ПЦР исследования составляет от 2 дней до 2 недель. Прошу сократить время этих анализов для подобных призывников хотя бы до 5 дней», - обратился Дайтбег Мустафаев.

В этой связи Врио Главы РД поручил Минздраву помочь с этим вопросом. В завершение мероприятия о мерах по недопущению распространения коронавируса рассказал Салман Дадаев. «Начиная с 1 сентября, усилен мониторинг за соблюдением санитарно – эпидемиологических мер, охвачено более 1300 коммерческих объектов, расположенных в основном на центральных улицах Махачкалы, где сосредоточена деловая активность и торговля. Основным вниманием мы охватываем большие рынки и торговые дома. Указанными объектами, торговыми центрами и предприятиями общественного питания не в полной мере соблюдается весь перечень рекомендаций и ограничений Управления Роспотребнадзора по РД. По 11 предприятиям, наиболее злостно уклоняющимся от требований, собраны материалы для административного прекращения деятельности. Это должно послужить примером для других предприятий. Особое внимание мы уделяем проведению дезинфекционных мероприятий в местах скопления людей. Нашими службами ежедневно обрабатываются центральные магистрали города, контактные поверхности в местах массового скопления людей (скверы, парки, детские площадки и другие общественные пространства). Специальными парогенераторами проводится обработка контактных поверхностей во дворах и подъездах многоквартирных домов»,- сказал, в частности, Салман Дадаев. Комментируя, Сергей Меликов призвал не усугублять и без того сложную ситуацию постоянными угрозами увольнения людей с работы.

«Если мы видим, что сегодня конкретный руководитель нарушает требования Роспотребнадзора, Оперативного штаба РФ, Оперативного штаба по РД давайте разбираться конкретно с этим руководителем, но люди страдать не должны. Условно говоря, если водитель маршрутки оказался без маски, то мы не должны останавливать все маршрутки. Должна быть персональная ответственность отдельных людей за персональные нарушения»,- заявил Врио Главы Дагестана. Кроме того Сергей Меликов поручил Минмолодёжи РД промониторить ситуацию на предмет помощи волонтёров пожилым людям.

«В том числе по закупке продуктов питания, доставке средств индивидуальной защиты, при определённых ситуациях помощи медицинским бригадам и т.д. И ещё один важный вопрос, особенно для Махачкалы – привлечение молодёжи для общественных патрулей. Многие неосознанно не носят маски, могут забыть взять, или надеть». «У нас свыше 3 тысяч волонтёров, которые работали как раз и во время весенних событий. Они проверяли аптеки, была раздача масок и т.д. Про общественные патрули берём в работу»,- добавил Председатель Правительства РД Артём Здунов. Сергей Меликов также подчеркнул, что тематика общественных патрулей больше разъяснительная и предупредительная: «Хотелось бы, чтобы волонтёрские решения принимались не только на уровне крупных городов, но и в муниципальных образованиях. Закрепите за молодежью, можно даже старшеклассниками, дом, где живут пожилые люди, пусть они иногда навещают их. Для пожилого человека забота порой важнее, чем лекарства».