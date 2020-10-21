ЗАМАНА - На строительство детской площадки в Махачкале выделили 6, 4 млн рублей

На строительство детской площадки в Махачкале выделили 6, 4 млн рублей

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21 октября, 2020. Среда 08:14
На строительство детской площадки в Махачкале выделили 6, 4 млн рублей
В рамках проекта «Местные инициативы» в парке имени Ленинского комсомола столицы республики построят детскую площадку за 6,4 млн рублей, сообщили информагентству в пресс-службе министерства экономики и территориального развития РД. 
На строительство детской площадки в Махачкале выделили 6, 4 млн рублей
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«Минэкономразвития Дагестана, ответственное за реализацию проекта, провело конкурсный отбор, по итогам которого было принято решение о предоставлении субсидии для реализации “инициативы” на данном городском объекте», – говорится в сообщении.  Как отметил собеседник агентства, на детской площадке планируется провести большой объем работ, среди которых: установка ограждения, асфальтобетонного и резинового покрытия, наружного освещения, а также будут обустроены горки, качели, беседка и т.д.  Помимо этого, проведут капитальный ремонт административного здания для хранения там инвентаря и хозяйственных нужд.  Общий объем финансирования 6,4 млн рублей̆, из которых: 4,7 млн рублей – средства республиканского бюджета; 800 тыс. рублей – средства муниципального бюджета г. Махачкалы; 970 тыс. рублей – средства меценатов. В пресс-службе напомнили, что целью данного проекта  является поддержка органов местного самоуправления и населения в решении актуальных проблем путем реализации проектов, направленных на развитие общественной̆ инфраструктуры.

 

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