Врио Главы Дагестана намерен заниматься подбором кадров лично

Сергей Меликов отметил, что Дагестан находится на 23-м месте по заболеваемости среди 85 регионов. «Это говорит о том, что ситуация в Дагестане хотя и достаточно напряженная и сложная, но находится под контролем. В муниципалитетах ситуация различается: по состоянию на конец прошлой недели в 17 районах наблюдается рост, в 14 – обстановка нестабильная, в 21 – мы фиксируем стабилизацию заболеваемости. В связи с тем, что распространение COVID-инфекции проходит на фоне сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, наступило время подумать о нормативном закреплении данного ограничения», – отметил он. Затем выступил главный санитарный врач республики Николай Павлов, который доложил о текущей эпидемиологической ситуации: «На 20 октября в республике зарегистрировано 15150 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 85 из них за истекшие сутки». В ходе проведения эпидемических расследований случаев заболеваний коронавирусом установлено, что источником инфекции в 30% случаев являются близкие родственники, семьи. Посещение мест массового скопления людей, а именно соболезнований, свадеб, торговых центров, рынков, мечетей – 58,9%. В связи с этим Павлов рекомендовал ввести масочный режим в общественных местах, на общественном транспорте, в том числе в поездах пригородного сообщения на территории РД. В целях подготовки к осенне-зимнему периоду, по словам министра здравоохранения РД Джамалудина Гаджиибрагимова, определены основные резервные стационары для госпитализации пациентов с COVID-19. «Для оказания медицинской помощи больным с внебольничной пневмонией и COVID-19 в 51 медицинской организации развернуто 3226 коек, 1518 из них обеспечены подачей кислорода. У нас в республике 2689 койко-мест с кислородной подводкой, 1044 – с аппаратом ИВЛ, 1800 кислородных концентраторов, – доложил руководитель ведомства. Кроме того, нашей республике будет выдано 2693 дозы вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. На сегодняшний день поступили 142 дозы. Мы закупили для хранения вакцин 60 микропроцессорных морозильников, которые распределены по всем медицинским организациям». Подытоживая совещание, Сергей Меликов поручил министру взять на контроль еще две позиции – оказание медицинской помощи пациентам, которые обратились с жалобами в отдаленных районах, для того чтобы их эвакуация либо оказание помощи, а при необходимости и тестирование осуществлялись своевременно, и качество работы по трем госпиталям, построенным Министерством обороны.