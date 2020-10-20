В Каякентском районе стихийная свалка грозит экологическими проблемами

В феврале текущего года в с. Каякент специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан обнаружили на землях сельхозназначения несанкционированную свалку общей площадью 1 га.

По факту обнаружения в отношении администрации муниципального образования сельского поселения «Сельсовет «Каякентский» – правообладателя данной территории был составлен административный материал по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ и выдано предписание с требованием устранить захламление.

Повторные контрольно-надзорные мероприятия, проведенные Управлением в середине октября, показали, что свалка не устранена, ее площадь увеличилась до 7 га.

Пластик, стекло, строительный мусор, бытовые отходы по-прежнему захламляют ценные земли сельхозназначения. Местные коровы приходят сюда, как на пастбище.

Отметим, почва – основа сельскохозяйственного производства, обеспечивающего человека продуктами питания как растительного, так и животного происхождения. Восстановительный период для земель сельскохозяйственного назначения, пострадавших от захламления, бывает очень длительным и требует значительных экономических затрат.

Подобное безответственное и халатное отношение со стороны администрации села грозит серьезными экологическими проблемами.

В отношении правонарушителя составлен протокол по с. 8.7 КоАП РФ, назначен административный штраф в размере 80 тыс. рублей.