ЗАМАНА - В Каякентском районе стихийная свалка грозит экологическими проблемами

В Каякентском районе стихийная свалка грозит экологическими проблемами

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20 октября, 2020. Вторник 14:58

В Каякентском районе стихийная свалка грозит экологическими проблемами.

В Каякентском районе стихийная свалка грозит экологическими проблемами
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 В феврале текущего года в с. Каякент специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан обнаружили на землях сельхозназначения несанкционированную свалку общей площадью 1 га. 

По факту обнаружения в отношении администрации муниципального образования сельского поселения «Сельсовет «Каякентский» – правообладателя данной  территории был составлен  административный материал по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ и выдано предписание с требованием устранить захламление.

Повторные контрольно-надзорные мероприятия, проведенные Управлением в середине октября, показали, что свалка не устранена, ее площадь увеличилась до 7 га.

Пластик, стекло, строительный мусор, бытовые отходы по-прежнему захламляют ценные земли сельхозназначения. Местные коровы приходят сюда, как на пастбище.

Отметим, почва – основа сельскохозяйственного производства, обеспечивающего человека продуктами питания как растительного, так и животного происхождения. Восстановительный период для земель сельскохозяйственного назначения, пострадавших от захламления, бывает очень длительным и требует значительных экономических затрат.

Подобное безответственное и халатное отношение со стороны администрации села грозит серьезными экологическими проблемами.

В отношении правонарушителя составлен протокол по с. 8.7 КоАП РФ, назначен административный штраф в размере 80 тыс. рублей.

 

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