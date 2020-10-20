ЗАМАНА - Джамбулат Хатуов ознакомился с ходом комплексной застройки села Сар-Сар в Дагестане

Джамбулат Хатуов ознакомился с ходом комплексной застройки села Сар-Сар в Дагестане

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20 октября, 2020. Вторник 13:39
Джамбулат Хатуов ознакомился с ходом комплексной застройки села Сар-Сар в Дагестане

В понедельник, 19 октября, находящийся в Дагестане с рабочим визитом первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов посетил Кизлярский район, где ознакомился с реализацией мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», а также побывал на одном из ведущих рисоводческих предприятий республики – ООО «Нива».

Джамбулат Хатуов ознакомился с ходом комплексной застройки села Сар-Сар в Дагестане
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В поездке его сопровождали заместитель председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов, директор ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Залкип Курбанов, врио главы Кизлярского района Аким Микиров, руководитель ООО «Нива» Загидин Касумов и другие лица.

 

Напомним, одним из направлений программы «Комплексное развитие сельских территорий» является комплексная застройка населенного пункта. Соответствующее направление в 2020 году активно реализуется в с. Сар-Сар Кизлярского района, где обустраивается площадка под жилищную застройку на 135 домов.

 

В селе уже построены футбольное поле и автомобильная дорога длиной более 2,5 км, возведены две водонапорные башни, проложены водопровод на 8,1 км, газопровод на 5,4 км, сети электроснабжения на 6 км. Кроме того, на завершающем этапе находятся проекты по строительству дома культуры на 100 мест и детского сада на 30 мест.

 

После осмотра этих объектов делегация во главе с Джамбулатом Хатуовым также побывала на ООО «Нива», где ознакомилась с производственными мощностями предприятия. ООО «Нива» является одним из крупнейших рисоводческих предприятий Дагестана, которое выращивает, перерабатывает и поставляет рис в регионы России и за рубеж.

 

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