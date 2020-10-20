В Дагестане проходит Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»

16 октября в Дагестане стартовала Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». С 16 по 22 октября БЕСПЛАТНОЕ тестирование на ВИЧ-инфекцию по слюне проходит в 5 городах Республики Дагестан: Хасавюрте, Дербенте, Буйнакске, Каспийске, Махачкале.

Время и место проведения тестирования:

Хасавюрт – 16 октября, 12:00 – 18:00.

Адрес: г.Хасавюрт, ул.Алиева, д.21. ХЦГБ им.Р.Аскерханова.

Дербент – 17 октября, 12:00 – 18:00.

Адрес: г.Дербент, ул.Буйнакского, д.27. Стадион «Нарын-Кала».

Буйнакск – 19 октября, 12:00 – 18:00

Адрес: г.Буйнакск, ул. Ленина, д.51Б.

Каспийск – 20 октября, 12:00 – 18:00

Адрес: г.Каспийск, площадь Ленина.

Махачкала – 21 октября, 12:00 – 18:00

Адрес: г.Махачкала, адрес уточняется (опубликуем в следующих анонсах).

В течение первых двух дней акции в Хасавюрте и Дербенте обследоваться на ВИЧ смогли 470 жителей. Кроме того, более 1500 человек прошли тестирование на антитела к COVID-19, выявленные случаи сразу передаются под наблюдение врачам.

Тестирование занимает всего 15 минут, наличие вируса определяется по слюне – а значит при своей высокой информативности тест неинвазивный и не требует прокола кожи и взятия крови.

А пока пациент ожидает результаты теста, специалисты Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД рассказывают ему о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а помогают взвесить личные риски и тактику действий, если тест все же оказался положительным.

Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», организованная Минздравом России, проводится уже не первый год по всей стране.

Сейчас, даже в условиях пандемии важно заботиться о своем здоровье и не забывать о существовании ВИЧ-инфекции. Недостаток знаний ведет к повышению вероятности заражения, а отсутствие терапии может привести к смерти от осложнений на фоне СПИДа.

Успейте пройти бесплатное, безопасное и своевременное обследование в своем городе!

Ведь ВИЧ-инфекцией может заразиться каждый, невзирая на возраст, пол, социальный статус, но с ней можно бороться: при грамотной терапии с ВИЧ можно и нужно жить.

Самым важным и первым шагом является своевременная диагностика на ВИЧ.

Акция проходит с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, призванных помешать распространению новой коронавирусной инфекции.