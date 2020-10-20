ЗАМАНА - Жители Дагестана, переболевшие коронавирусом, могут стать донорами плазмы

Жители Дагестана, переболевшие коронавирусом, могут стать донорами плазмы

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20 октября, 2020. Вторник 13:29
Жители Дагестана, переболевшие коронавирусом, могут стать донорами плазмы

В Дагестане успешно практикуется лечение коронавирусных больных с использованием, так называемой антиковидной плазмы. К настоящему времени в регионе заготовлено более 100 доз такой плазмы, часть остается на складах, в запасе, часть успешно использовалась в лечении ковид-пациентов.

Жители Дагестана, переболевшие коронавирусом, могут стать донорами плазмы
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Изготавливают ее из донорской крови, которую сдают жители республики, выздоровевшие после новой коронавирусной инфекции.

Просим жителей республики переболевших ковидом помочь тем, кто борется с опасным вирусом. Для этого нужно стать донором антиковидной плазмы. Получить консультации специалистов, обследоваться и сдать кровь можно в Республиканской станции переливания крови по адресу г. Махачкала, ул. Атаева, 3.

Донором антиковидной плазмы может стать гражданин России, проживающий постоянно или временно на территории Дагестана не менее шести месяцев. Возраст — от 18 до 55 лет, с массой тела более 50 килограммов, переболевший COVID-19 и не имеющий клинических симптомов заболевания не менее 14 дней после полного выздоровления.

 

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