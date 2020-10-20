Изготавливают ее из донорской крови, которую сдают жители республики, выздоровевшие после новой коронавирусной инфекции.
Просим жителей республики переболевших ковидом помочь тем, кто борется с опасным вирусом. Для этого нужно стать донором антиковидной плазмы. Получить консультации специалистов, обследоваться и сдать кровь можно в Республиканской станции переливания крови по адресу г. Махачкала, ул. Атаева, 3.
Донором антиковидной плазмы может стать гражданин России, проживающий постоянно или временно на территории Дагестана не менее шести месяцев. Возраст — от 18 до 55 лет, с массой тела более 50 килограммов, переболевший COVID-19 и не имеющий клинических симптомов заболевания не менее 14 дней после полного выздоровления.