Минэкономики Дагестана проводит согласование мероприятий инвестиционной программы на 2021-2023 годы

В рамках формирования проекта бюджета на 2021-2023 годы министерство экономики и территориального развития РД проводит предварительные согласования мероприятий республиканской инвестиционной программы, сообщили информагентству в пресс-службе Минэкономразвития региона.

«Помимо этого, осуществляется сверка объектов с главными распорядителями бюджетных средств, вносятся необходимые корректировки, а также определяются объемы затрат на будущие годы», – говорится в сообщении.

Ранее с представителями Минспорта РД были обсуждены вопросы включения в РИП ряда спортивных объектов, а с представителями Управления Правительства Дагестана – вопросы переселения лакского населения Новолакского района и восстановления Ауховского района.

Обсуждение ведется в разрезе конкретных объектов, рассматриваются дополнительные предложения министерств. По итогам межведомственных совещаний Минэкономразвития региона сформирует проект Республиканской инвестиционной программы.

В пресс-службе отметили, что Республиканская инвестиционная программа является составной частью Дагестанского бюджета и определяет объемы государственного финансирования, направляемого на развитие социальной и инженерной инфраструктуры региона.