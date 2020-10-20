В Мастерской управления «Сенеж» стартовал второй модуль образовательной программы «Женщина-лидер»

Образовательная программа реализуется при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. В ходе обучения участники получат практические знания и механизмы для создания или дальнейшего развития собственных проектов, направленных на решение острых социальных проблем.

О старте программы для женщин-лидеров заявила в начале сентября в ходе прямого включения на суперфинале конкурса «Лидеры России» Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко. Программа «Женщина-лидер» направлена на формирование и развитие сообщества успешных женщин, а также их вовлечение в решение актуальных проблем и поиск эффективных ответов на вызовы современности.

Первыми слушателями программы стали 140 активных участников проектов Совета Евразийского женского форума, победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Лекторам второго модуля предстоит показать женщинам-лидерам, как создаются новые сообщества. Это главный инструмент в привлечении внимания к социальным проблемам в регионах России. Для дальнейшего грамотного продвижения социального проекта необходимо обладать базовым набором деловых качеств и уметь заводить полезные знакомства с экспертами из разных отраслей», – рассказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Мария Афонина.

Участникам вебинаров второго модуля программы расскажут о методах эффективного применения своих лидерских качеств, как создать сообщество, объединенное общими интересами, сформировать широкий круг профессиональных знакомств и грамотно проводить деловые переговоры для достижения нужного результата. В исполнении социальной инициативы ключевую роль играют механизмы государственной власти. На одном из онлайн-уроков эксперты расскажут, как работать с государственными структурами для их эффективного вовлечения в проект.

Теоретическими и практическими знаниями будут делиться опытные руководители социальных инициатив, предприниматели, специалисты в области образования, деловых коммуникаций и продвижения личности.

Образовательная программа «Женщина-лидер» состоит из четырех модулей: три – в режиме онлайн и один – в очном формате, который, если позволит эпидемиологическая ситуация, пройдет в декабре в подмосковном Солнечногорске на территории Мастерской управления «Сенеж».

Первый модуль был посвящен формированию персонального бренда, последующие касаются работы в команде, созданию и презентации проектов, современному этикету, достижению результатов в карьере и жизни с помощью agile-спринтов.

После завершения серии вебинаров первого модуля участницы разделились на 25 команд, в каждой из которых по 3-5 участниц. Они будут в течение всей программы, которая займет два месяца, реализовывать свои социальные проекты. По окончании программы выбранные проекты уже будут готовы к дальнейшему тиражированию при соблюдении необходимых критериев. Выбор проекта участниками происходит на основе объединения общих интересов к отраслевой или социальной тематике.

«Инициативы, презентованные участниками образовательной программы, находятся в разной стадии готовности. Для некоторых проектов пока сформулирована только идея и понятны основные шаги по достижению, а часть из них – уже функционирует, но авторы хотят повысить их эффективность путем получения новых компетенций. Среди инициатив – много социальных, призванных решить проблемы в детском образовании, профессиональном обучении предпринимательниц, поддержать работающих матерей и развивать региональный туризм», – отметила руководитель межмодульной части образовательной программы «Женщина-лидер» Марина Петрова.