Меликов заявил, что Дагестан может стать одним из основных сельскохозяйственных регионов

Дагестан наращивает объемы производства по основным направлениям развития сельского хозяйства, у республики есть потенциал для того, чтобы стать одним из основных сельскохозяйственных регионов страны, считает врио главы Дагестана Сергей Меликов.

"На самом деле эти темпы (ряда сельскохозяйственных отраслей - прим. ТАСС) впечатляют. И если мы будем и дальше исполнять свои обязательства в таком же объеме, <…> я думаю, что Дагестан действительно имеет очень серьезные основания и очень серьезный потенциал для того, чтобы стать одним из основных сельскохозяйственных регионов нашей страны", - сказал Меликов журналистам в понедельник по итогам совещания, на котором обсуждались основные направления развития сельского хозяйства в республике.

Как отметил принимавший участие в совещании первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, в этом году в Дагестане ожидается рост объемов урожая риса на 20% по сравнению с прошлогодним результатом. Также положительные результаты отмечаются в животноводстве и садоводстве.

"Мы удовлетворены тем, что по всем подотрослям у нас идет стабильное производство, экспертная группа Минсельхоза отмечает сегодняшние успехи в производстве риса, в активной стадии идет уборочная кампания, <…> ожидаемые результаты нас радуют, потому что прирост в 20% - это то, чего мы не ожидали <…> Темпы закладки интенсивных садов позволяют говорить о наращивании в дальнейшем объемов производства, соответственно, это дополнительные рабочие места. Есть успехи в животноводстве", - сказал Хатуов.

При этом, по словам Меликова, на результаты работы агропромышленного комплекса республики негативное влияние оказывает пандемия коронавируса. "Мы проговаривали сегодня вопросы неких резервных запасов <...> Федеральное руководство, в данном случае Министерство сельского хозяйства, понимает наши проблемы и готово создавать эти запасы, резервы, в том числе с учетом некоторой поддержки по финансированию в этот непростой для нас период", - отметил врио главы региона.