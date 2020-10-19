Сергей Меликов поздравил дагестанских спортсменов, чемпионов по вольной борьбе

Сердечно поздравляю Абдулрашида Садулаева, Завура Угуева, Абасгаджи Магомедова, Гаджимурада Рашидова, Разамбека Жамалова, Ахмеда Усманова, Даурена Куруглиева, Алихана Жабраилова и всех остальных атлетов, а также тренеров и специалистов сборной команды Дагестана с наградами, завоеванными на чемпионате России по вольной борьбе!

21 медаль различного достоинства, в том числе 8 золотых - такого триумфа на престижном турнире не добивался еще ни один регион страны!

Весь дагестанский народ гордится вашими блестящими достижениями и рекордами! Сегодняшней молодежи есть на кого равняться, с кого брать пример как в спорте, так и в повседневной жизни.

Целеустремленность и осознанный, упорный труд – вот что закаляет характер, делает человека личностью.

Огромная благодарность – мудрым и терпеливым наставникам, вырастившим целую плеяду талантливых, волевых, стойких спортсменов.

Уверен, что и впредь наши борцы будут демонстрировать выдающиеся результаты на состязаниях общероссийского и международного уровня.

Желаю Вам крепкого здоровья и новых впечатляющих побед!