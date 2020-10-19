17 октября премьер-министр Дагестана Артём Здунов провел рабочее совещание по реконструкции стадиона «Труд» в Каспийске с выездом на место.

В настоящее время стадион выкуплен Правительством республики у завода «Дагдизель» и закреплен за Министерством по физической культуре и спорту РД.

Реализация инвестпроекта по реконструкции спортивного объекта уже начата. На первом этапе предполагается строительство административного здания и 4-х теннисных кортов. Средства на разработку проектно-сметной документации и строительство в рамках республиканской инвестиционной программы Республики Дагестан в 2020 году предусмотрены.

На втором этапе, запланированном на 2022 год, начнется строительство футбольного поля размером 110х70м, трибун с подтрибунными помещениями на 3000 посадочных мест, 8-ми беговых дорожек, секторов для толкания ядра, прыжков в длину, тройного прыжка и прыжков в высоту, баскетбольной площадки, волейбольной площадки, мини-футбольного поля.

В ходе осмотра старой спортплощадки был поднят вопрос и строительства здесь крытого корта, где можно будет играть в осенне-зимний период и непогоду.

Помимо разработки ПСД, ведется подготовка и мастер-плана по благоустройству территории не только самого объекта, но и прилегающего к нему городского пространства. При этом будет учитываться мнение спортсменов, жителей города, общественников. На основании идей и предложений Комитет по архитектуре и градостроительству республики разработает концепцию дальнейшей реализации проекта.