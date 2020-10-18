ЗАМАНА - Первый замминистра сельского хозяйства РФ посетил Южный Дагестан

Первый замминистра сельского хозяйства РФ посетил Южный Дагестан

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18 октября, 2020. Воскресенье 21:24
Первый замминистра сельского хозяйства РФ посетил Южный Дагестан

18 октября в Дагестан приехал с рабочим визитом первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Первый замминистра сельского хозяйства РФ посетил Южный Дагестан
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Прибывший сегодня с двухдневным визитом 1-й замминистра сельского хозяйства России  Джамбулат Хатуов в сопровождении премьер-министра Дагестана Артема Здунова, его заместителя  Абдулмуслима Абдулмуслимова, министра сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагира Гусейнова и директора ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Залкипа Курбанова посетил Южный Дагестан.

Федеральный чиновник ознакомился с ходом реализации госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» в республике на примере Ахтынского  района.

Во время перелёта Джамбулат Хатуов осмотрел мелиоративные объекты Шурдере и Самур - Дербентский канал протяженностью 98,4 км, обеспечивающий поливной водой Магарамкентский, Сулейман-Стальский и Дербентский районы и питьевой водой города Дербент и Дагестанские Огни.

 Вода из канала также подается в охотничьи угодья Каякентского района и в уникальное озеро Аджи. В рамках государственной программы развития сельского хозяйства реконструируется участок Самур-Дербентского канала. Первый этап реконструкции канала проводился в 2015 году. Второй этап реконструкции начат ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» в октябре 2019 года.

В Ахтынском районе гости в сопровождении главы муниципального образования Османа Абдулкеримова и застройщика осмотрели строящийся  детский сад в с. Ахты на 60 мест, а также строящийся многофункциональный спорткомплекс, в котором предусмотрены баскетбольная и волейбольная площадки, трибуны, фитнесс-зал, зал для занятий боксом и зал для борьбы.

 
 

 

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