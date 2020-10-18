В Дагестане рассказали об уникальном злаке из рациона долгожителей

По словам жителей горного села, полба - самый полезный злак, который приносит крепкое здоровье и долголетие.

Тайну истинного долголетия и крепкого здоровья раскрыли в Дагестане и даже не думают на ней зарабатывать. Гостеприимные горцы делятся своим ноу-хау совершенно бесплатно и с любым желающим. Впрочем, можно ли назвать ноу-хау рецепт, если ему уже сотни лет? О пользе от нового, которое оказалось хорошо забытым старым, - в материале РЕН ТВ.



85-летний аксакал косит так бодро, словно молодой парень. Седобородый дед более полувека сажает и сам же собирает урожай. Это не пшеница, не ячмень и не рожь, это древнейшая культура - самый полезный злак.

"Без этого жить не можем мы, это здоровье", - говорит житель села Цилитль Гумбетовского района Дагестана Рази Гаджихмаев.

Суперполезная полба - капризная культура, ей подавай неплодородную землю, желательно гористую местность, урожай бывает слабый, мука получается темной, но при этом словно панацея. Вот Мухаммад-Хаджи говорит, что победил язву - просто ел хлеб из полбы.

"Ни одной таблетки не выпил, к врачам уже не ходил, теперь могу хоть стекло кушать", - рассказывает мельник.

Теперь ее начали выращивать, как это делали предки. Сегодня целебные золотые поля, как и раньше, украшают склоны гор.

"Даже мужчины не косили, только женщины косили серпами, и аккуратно, чтобы не пропал ни один колосок, все вручную делали", - говорит жительница села Цилитль Гумбетовского района Эльмира Зайнудинова.

Здесь же в ауле недавно построили настоящую водяную мельницу на речке, без электричества, без моторов, без станков - все, как в стародавние времена.

Натуральную муку в ауле Цилитль делают, как и сотни лет назад: перетирают зерна полбы между каменными жерновами. Самый настоящий экологически чистый продукт - без химии, без добавок.

Мукомол Мухаммад-Хаджи с трепетом относится к традициям и наследию предков. Это он построил мельницу. Говорит, что полба творит чудеса - лечит неизлечимое.

"Никакой плесени, ничего нету, этому хлебу пять-шесть дней. Зерно мытое, чистое, высушенное, и поэтому все идеально", - рассказывает он.

Нутрициологи и врачи подтверждают: полбяная мука намного полезнее пшеничной. Она стимулирует защитные силы организма, даже снимает стресс и беспокойство. В полбе множество витаминов группы B. Возможно, именно в ней секрет долголетия горцев.

"Она еще содержит важные микроэлементы - железо, цинк, медь, они участвуют как антиоксиданты, и благодаря им наша иммунка может выдерживать нагрузку", - объясняет нутрициолог Диана Яхьяева.

Все жители аула Цилитль перешли с пшеничной на полбяную муку. Так, возможно, и дедушка-косильщик станет долгожителем. Уж кто больше всего рад переменам, так это мельник.

"Что в душе? Радость! Радость за то, что все натуральное. Есть мельница, есть поля, посеял, собрал, помолол, поел, идеально же!" - говорит он с улыбкой.