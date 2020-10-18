Акция "Тебя дома очень ждут!!!" прошла в Казбековском районе

В связи с участившимися случаями автодорожных происшествий по инициативе главы Казбековского района Гаджимурада Мусаева 16 октября учащиеся Калининаульской СОШ под руководством педагога школы Дианы Асхабовой провели акцию "Тебя дома очень ждут!!!".

К сожалению, в последнее время случаи дорожно-транспортных происшествий участились. В них страдают как взрослые, так и дети. Напомним, недавно в Кизлярском районе был случай столкновения школьного микроавтобуса и грузовых машин. По уточнённой информации, три человека погибли в данном ДТП и ещё 13 пострадали, 9 из которых дети.

Сегодняшнее мероприятие с участием детей было связано с этим и другими трагическими случаями на дорогах.

Акция "Тебя дома очень ждут!!!" прошла у поста ГИБДД Казбековского района. Сотрудники полиции, которые в это время несли службу, оказали детям содействие в проведении акции и останавливали проезжающие автомобили, а участники мероприятия читали стихи и говорили напутственные слова водителям. Каждому водителю дети вручили письмо в конверте с надписью: "Тебя дома очень ждут!!!" и напоминали о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Организатор мероприятия зачитала письмо-обращение к водителям, родителям и детям. В нем был призыв к соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима как водителями, так и другими участниками дорожного движения.

Завершилось мероприятие музыкальным номером "Дети о ПДД", который подготовили учащиеся школы.