ЗАМАНА - Акция "Тебя дома очень ждут!!!" прошла в Казбековском районе

Акция "Тебя дома очень ждут!!!" прошла в Казбековском районе

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18 октября, 2020. Воскресенье 21:22

В связи с участившимися случаями автодорожных происшествий по инициативе главы Казбековского района Гаджимурада Мусаева 16 октября учащиеся Калининаульской СОШ под руководством педагога школы Дианы Асхабовой провели акцию "Тебя дома очень ждут!!!".

Акция "Тебя дома очень ждут!!!" прошла в Казбековском районе
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К сожалению, в последнее время случаи дорожно-транспортных происшествий участились. В них страдают как взрослые, так и дети. Напомним, недавно в Кизлярском районе был случай столкновения школьного микроавтобуса и грузовых машин. По уточнённой информации, три человека погибли в данном ДТП и ещё 13 пострадали, 9 из которых дети.

Сегодняшнее мероприятие с участием детей было связано с этим и другими трагическими случаями на дорогах.

Акция "Тебя дома очень ждут!!!" прошла у поста ГИБДД Казбековского района. Сотрудники полиции, которые в это время несли службу, оказали детям содействие в проведении акции и останавливали проезжающие автомобили, а участники мероприятия читали стихи и говорили напутственные слова водителям. Каждому водителю дети вручили письмо в конверте с надписью: "Тебя дома очень ждут!!!" и напоминали о необходимости соблюдения правил дорожного движения. 

Организатор мероприятия зачитала письмо-обращение к водителям, родителям и детям. В нем был призыв к соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима как водителями, так и другими участниками дорожного движения.

Завершилось мероприятие музыкальным номером "Дети о ПДД", который подготовили учащиеся школы.

 

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