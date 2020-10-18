Приходи и пиши!

Культурная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих пройдёт завтра, 17 октября. Дагестан в течение многих лет принимает участие в акции, в ходе которой свою грамотность уже проверили сотни жителей Махачкалы, Избербаша, Буйнакска и других городов. В Махачкале «Тотальный диктант 2020» можно будет написать на площадках Республиканского центра русского языка и культуры (пройдёт в Доме Дружбы), Дагестанского государственного педагогического университета, Дагестанского государственного университета. Акция стартует в 14:00. Написать диктант можно как от своего имени, так и анонимно, используя псевдоним, который понадобится для последующей проверки результатов. Тотальный диктант – общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Организатор акции – фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст Тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в акции может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Сайт проекта totaldict.ru.