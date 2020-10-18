Более 20 дагестанских блогеров приняли участие в блог-туре по СКФО

В рамках реализации проекта «Фото-блог-тур «Выше гор»» завершился цикл туров и экспедиций по Северному Кавказу. Участниками блог-тура стали более 20 дагестанских блогеров и фотографов, которые создали уникальный фото - и видеоконтент о регионах СКФО в социальной сети Инстаграм и на других интернет-площадках.

Первый маршрут проходил по Кармадонском ущелью Северной Осетии, где блогеры посетили реку Геналдон и ледники в верховьях ущельях. После участники проекта направились в Гунибский и Чародинский районы Республики Дагестан. Завершились туры экскурсией на Ляжгинский водопад, Цей-Лоамский перевал, Таргимскую котловину, башню «Соглавие» и мемориал города Назрань в Республике Ингушетия.

По словам руководителя проекта «Выше гор» Патимат Асадулаевой, цель туров заключалась в посещении малопопулярных среди туристов уголков СКФО.

«Маршруты экспедиций и блог-туров выстроились таким образом, что участникам удалось посетить самые труднодоступные, невероятно красивые места Северного Кавказа и почувствовать в полной мере дух его гостеприимства и самобытность», - поделилась Асадулаева.

Добавим, что проект «Фото-блог-тур «Выше гор»» является победителем грантового конкурса Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2019».