Сегодня, 16 октября, Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов провел совещание, на котором были рассмотрены проекты в рамках регионального этапа форума «Сильные идеи для нового времени».

Организатором мероприятия выступило Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан.

Поприветствовав собравшихся, Артём Здунов отметил, что получившие «зелёный свет» проекты примут участие в конкурсе, который состоится с 11 по 12 ноября, уже на федеральном уровне. В финале окажутся только 10 лучших инициатив со всей страны.

«Сегодня мы должны определить, какие проекты мы считаем наиболее востребованными, интересными, эффективными, причём в разных отраслях. И я думаю, мы максимально постараемся попасть в десятку лучших проектов. Вообще сам форум «Сильные идеи для нового времени» подразумевает не только мозговые штурмы, но и проекты тех, кто уже что-то сумел в этой жизни сделать. Я посмотрел на разноплановость того, что было представлено, и в результате этого у нас в президиуме находятся практически все наши министры. Потому что без государственной поддержки многие из этих проектов будет сложно реализовать. Я попрошу наших министров, экспертов максимально объективно к этому подойти, потому что, если мы сейчас подготовимся – через вопросы, замечания, предложения, – наши проекты будут выглядеть наиболее выгодно, и мы сможем на федеральном уровне достойно себя представить», – подчеркнул премьер-министр, нацелив присутствующих на серьёзное отношение к данной работе.

Подробно о самом форуме и проектах рассказал министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов. В частности, он сообщил: «От Республики Дагестан Агентством стратегических инициатив отобрано 19 проектов и направлено на рассмотрение. Мы уже с отдельными министрами, руководителями ведомств начали работу по проектам. 8 октября встречались с частью инициаторов. У нас сегодня здесь руководители органов исполнительной власти и предприятий, которые представляют конкретные отрасли, Общероссийского народного фронта, эксперты Общественного совета Минэкономразвития РД. Сегодня всего 19 проектов. Но мы считаем, что та работа, которая будет проведена, и ваше личное участие в ней, создадут условия для того, чтобы в последующие годы их количество стало значительно больше».

Касаясь критериев оценки, Гаджи Султанов добавил, что на совещании идеи и проекты рассматриваются на предмет возможности их реализации. Министр также выразил уверенность, что уже через год, благодаря примеру участников текущего этапа, форум привлечет еще больше инициаторов проектов от Дагестана.

Присутствующие на мероприятии представители органов власти оценят эту возможность, а также требующиеся для этого ресурсы и усилия.

Затем инициаторы проектов приступили к презентации своих проектов по различным направлениям: образование, транспорт, сельское хозяйство, IT-технологии, социальная сфера, здравоохранение, промышленность, туризм, экология.

В частности, звучали идеи, связанные с повышением качества обслуживания маломобильных групп населения, созданием IT центра и развитием новой экономики в горном Дагестане, открытием онлайн-ресторана для людей, придерживающихся диеты по медицинским показаниям, открытием эко производства быстрорастущей древесины.

В отдельный блок можно выделить инициативы по научным разработкам, а именно: барьерных и биосовместимых наноплёнок для применения на хирургических сетках, респираторов и хирургических масок с нано покрытиями как наиболее эффективных средств антибактериальной и противовирусной защиты населения, функционализированных фильтров для ИВЛ аппаратов и других воздухоочистительных устройств с высокой антибактериальной активностью, нанопокрытия на медицинские очки против запотевания на основе атомно-слоевого осаждения.

Каждый из рассмотренных проектов получил оценку, прежде всего, руководителей профильных министерств. К примеру, идея создания доступной среды для маломобильных групп населения при пользовании услугами железнодорожного транспорта была в целом одобрена Минтрансом республики, при этом его руководитель Ширухан Гаджимурадов заметил, что все указанные в проекте мероприятия будут способствовать появлению комфортных условий не только для маломобильных граждан, но и для всех жителей и гостей республики. Вопросы, обозначенные в проекте, уверен министр, решаемые, и наибольшую актуальность проект будет иметь для пригородного железнодорожного движения. Было высказано мнение, что проект требует доработки. А вот со стороны руководства Махачкалинского отделения структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» уже сейчас было заявлено о поддержке инициативы, которая может быть реализована в том числе в рамках реконструкции и модернизации вокзального комплекса столицы республики. В частности, будут устанавливаться не только все необходимые приспособления, типа пандусов, но и специальные информационные табло.

Слова поддержки услышала и автор проекта «Разработка респираторов и хирургических масок с нано покрытиями как наиболее эффективных средств антибактериальной и противовирусной защиты населения» Зарипат Асадулаева. «Аналогов покрытию, которое разработано нашими студентами, нет. Есть другие, но они не такие эффективные. Проект надо поддерживать. Причем эту разработку можно использовать и по другим направлениям», - высказал свою позицию министр промышленности и торговли РД Батыр Эмеев.

Со своей стороны Артём Здунов поручил профильному руководителю проработать вопрос финансовой поддержки. «На конкурс этот проект отправляем однозначно, но еще надо и финансово их подпитать», - призвал премьер-министр.

«Преимуществом данного проекта является то, что изделия будут доступны всем слоям населения. Мы намерены организовать массовое производство. Для этого у нас есть ресурсы: на базе ДГУ, в лаборатории, есть три реактора и доступ к инфраструктуре для проверки качества антибактериальной пленки – ее толщины и равномерности осаждения», - рассказала студентка-медик.

Интересным был назван и проект по разработке барьерных и биосовместимых наноплёнок Al2O3 и TiO2 для применения на хирургических сетках, автор которого Зейнаб Гасанбекова. Актуальность разработки связана с тем, что ежегодно в мире производится 20 млн операций, 85% из которых с применением хирургических сеток. Но нередко сама сетка становится причиной развития гнойно-воспалительных процессов, утверждают медики. Для решения этой проблемы было разработано антибактериальное и биосовместимое нанопокрытие оптимальной толщины, которое сохраняет прочность и эластичность самой сетки. В планах инициаторов продолжить эксперименты, в этих целях на базе ДГМУ создается специальная лаборатория.

«Я предлагаю тем, кто отвечает за это направление, поработать с Фондом Бортника. Надо взять проект в сопровождение и выводить на старт. Без финансов движения вперед не будет. Мы должны и на этот проект получить федеральное финансирование. Тем более что эту технологию, как утверждают изобретатели, можно использовать и в других направлениях, например, в хранении продуктов», - подчеркнул Здунов.

В беседе же с журналистами премьер заявил, что практически все представленные сегодня проекты востребованы в регионе.

«Всё, что связано с развитием туризма, системы здравоохранения, защиты людей, имеет прикладное значение. Мы посоветовали инициаторам посчитать, сколько это стоит, найти спонсоров. Многие из них уже получили гранты от фондов, в том числе московских, являются победителями ряда грантовых программ.

Мы имеем дело с очень интересным проектом Агентства стратегических инициатив и надеемся на успех в рамках уже федеральной подборки. Всецело будем поддерживать наши проекты», - сказал он.

По словам главы регионального кабмина, все представленные проекты получили одобрение, в том числе и сложные для восприятия, связанные с цифровой трансформацией: «Мы в этом уже живем. Надо понимать, что в любом случае мы должны каким-то образом сами создавать цифровую модель всего, что мы делаем, и ею управлять, иначе за нас это сделают другие».

Говоря о проектах, которые на данный момент необходимы республике и за которыми будущее, премьер-министр отметил: «Обязательно туризм и все проекты, связанные с защитой людей, гигиеной, к примеру, проект по нанопленкам. Они очень интересные. На сегодняшний день с учетом сложной ситуации с пандемией во всем мире мы нуждаемся в проектах, которые создают максимальное количество рабочих мест. Это любые новые современные проекты, в том числе связанные с переработкой, обувной и швейной промышленностью. Также туризм может дать огромное число вовлеченных, и я считаю за этим будущее».

По итогам обсуждения представленных проектов совместно с экспертами будут подготовлены рекомендации по их реализации.