Дагестанские предприниматели, заинтересованные в размещении своих товаров на крупных международных электронных торговых площадках, смогут обсудить с экспертами Российского экспортного центра, сервисных провайдеров и своими коллегами из других регионов, как эффективно организовать продажи своих товаров через Интернет.
Темы для обсуждения:
• Как дагестанским компаниям успешно выйти на иностранные рынки и наладить экспорт через электронные торговые площадки?
• Как выбрать иностранный маркетплейс для своего бизнеса?
• Что можно экспортировать онлайн: истории успеха и работа над ошибками.
• Как выйти на зарубежные электронные торговые площадки за счет средств Центра поддержки экспорта?
Модератор: Меджидов Арсен, заместитель руководитель Центра поддержки экспорта по Республике Дагестан
Участники и регламент обсуждения:
№
Спикер
Тема выступления
Время
1
Арсен Меджидов (заместитель руководителя Центра поддержки экспорта по Республике Дагестан)
Приветственное слово.
Вывод дагестанских экспортеров на международные маркетплейсы как одна из приоритетных задач Центра.
11.00 – 11.15
2
Алексей Мурзенок (Директор по международным партнерским программам РЭЦ)
Каналы международных интернет-продаж для малого бизнеса.
• Какие электронные торговые площадки (ЭТП) существуют в мире, и как региональному предпринимателю выйти на экспорт через них.
• Проблемы выбора ЭТП и специфика работы на них.
• Как РЭЦ поддерживает онлайн-экспортеров.
11.15 – 11.30
3
Тахир Храмцов (менеджер по развитию компании ООО «МД-инсайт» - официального сервис-партнера Alibaba.com в России, г. Красноярск)
Alibaba.com: Новые возможности для экспорта.
• В2В платформа Alibaba.com как канал продвижения по всему миру.
• Что продают российские компании?
• Основные ошибки и залог успеха.
11.30 – 11.45
4
Владислав Пономаренко (руководитель компании Expand Solutions – официального сервис-партнера Ebay в России, г. Москва)
Международная ЭТП Ebay.
• выход на мировой рынок и доступ к миллионам потенциальных клиентов;
• торговые площадки и их особенности;
• возможности, потенциал и выгоды для бизнеса;
• особенности и мифы об экспорте;
• Спецпроект eBay
11.45 – 12.00
5
Надежда Андриевская (директор по развитию компании Active Trading GmbH – сервисного партнера Amazon со статусом вендора, г. Дюссельдорф)
Международная ЭТП Amazon
• Опыт размещения регионов на площадке.
• Особенности работы на площадке.
• Успешные кейсы выхода на площадку
12.00 – 12.15
6
Александр Савицкий (менеджер по развитию площадки Allbiz)
Allbiz – международный центр интернет-торговли.
• Возможности проекта для малого бизнеса.
• Сложности при работе на площадке.
• Дополнительные инструменты продвижения
12.15 – 12.30
7
Подведение итогов круглого стола.
12.30 – 12.45
8
Кофе - брейк
12.45 – 13.00
По итогам круглого стола будут отобраны компании для бесплатного размещения на площадках: Amazon (2 места), Ebay (3 места), Alibaba (1 место). Услуги сервисных партнеров в 100% размере оплачивает Центр поддержки экспорта.
После круглого стола гостей ждет кофе-брейк.
Дата проведения мероприятия: 20 октября 2019 года, время – 11.00 – 12.30
Место проведения мероприятия: Конференц-зал Центра Мой Бизнес, г. Махачкала, ул. Гагарина, д. 120.
Вход свободный.
Контактное лицо по организационным вопросам: Меджидов Арсен, заместитель руководителя Центра поддержки экспорта при ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД», +7(989) 494-23-97, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Технический организатор: Саругланов Магомед, +7 906 482-17-60, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Экспорт товаров через международные электронные торговые площадки будут обсуждать в Махачкале 20 октября
- Автор Мадина
- 17 октября, 2020. Суббота 21:24
Центр поддержки экспорта Республики Дагестан* приглашает предпринимателей принять участие в круглом столе "На экспорт через международные электронные торговые площадки", который пройдет в г. Махачкала, 20 октября 2020 года, в Центре Мой Бизнес (ул. Гагарина, 120, конференц-зал) а также онлайн на платформе ZOOM.
Дагестанские предприниматели, заинтересованные в размещении своих товаров на крупных международных электронных торговых площадках, смогут обсудить с экспертами Российского экспортного центра, сервисных провайдеров и своими коллегами из других регионов, как эффективно организовать продажи своих товаров через Интернет.
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