Экспорт товаров через международные электронные торговые площадки будут обсуждать в Махачкале 20 октября

Дагестанские предприниматели, заинтересованные в размещении своих товаров на крупных международных электронных торговых площадках, смогут обсудить с экспертами Российского экспортного центра, сервисных провайдеров и своими коллегами из других регионов, как эффективно организовать продажи своих товаров через Интернет.



Темы для обсуждения:

• Как дагестанским компаниям успешно выйти на иностранные рынки и наладить экспорт через электронные торговые площадки?

• Как выбрать иностранный маркетплейс для своего бизнеса?

• Что можно экспортировать онлайн: истории успеха и работа над ошибками.

• Как выйти на зарубежные электронные торговые площадки за счет средств Центра поддержки экспорта?

Модератор: Меджидов Арсен, заместитель руководитель Центра поддержки экспорта по Республике Дагестан



Участники и регламент обсуждения:

№

Спикер

Тема выступления

Время

1

Арсен Меджидов (заместитель руководителя Центра поддержки экспорта по Республике Дагестан)

Приветственное слово.

Вывод дагестанских экспортеров на международные маркетплейсы как одна из приоритетных задач Центра.



11.00 – 11.15

2

Алексей Мурзенок (Директор по международным партнерским программам РЭЦ)

Каналы международных интернет-продаж для малого бизнеса.

• Какие электронные торговые площадки (ЭТП) существуют в мире, и как региональному предпринимателю выйти на экспорт через них.

• Проблемы выбора ЭТП и специфика работы на них.

• Как РЭЦ поддерживает онлайн-экспортеров.



11.15 – 11.30

3

Тахир Храмцов (менеджер по развитию компании ООО «МД-инсайт» - официального сервис-партнера Alibaba.com в России, г. Красноярск)



Alibaba.com: Новые возможности для экспорта.

• В2В платформа Alibaba.com как канал продвижения по всему миру.

• Что продают российские компании?

• Основные ошибки и залог успеха.

11.30 – 11.45

4

Владислав Пономаренко (руководитель компании Expand Solutions – официального сервис-партнера Ebay в России, г. Москва)

Международная ЭТП Ebay.

• выход на мировой рынок и доступ к миллионам потенциальных клиентов;

• торговые площадки и их особенности;

• возможности, потенциал и выгоды для бизнеса;

• особенности и мифы об экспорте;

• Спецпроект eBay

11.45 – 12.00

5

Надежда Андриевская (директор по развитию компании Active Trading GmbH – сервисного партнера Amazon со статусом вендора, г. Дюссельдорф)



Международная ЭТП Amazon

• Опыт размещения регионов на площадке.

• Особенности работы на площадке.

• Успешные кейсы выхода на площадку

12.00 – 12.15

6

Александр Савицкий (менеджер по развитию площадки Allbiz)

Allbiz – международный центр интернет-торговли.

• Возможности проекта для малого бизнеса.

• Сложности при работе на площадке.

• Дополнительные инструменты продвижения

12.15 – 12.30

7

Подведение итогов круглого стола.



12.30 – 12.45

8

Кофе - брейк

12.45 – 13.00





По итогам круглого стола будут отобраны компании для бесплатного размещения на площадках: Amazon (2 места), Ebay (3 места), Alibaba (1 место). Услуги сервисных партнеров в 100% размере оплачивает Центр поддержки экспорта.



После круглого стола гостей ждет кофе-брейк.

Дата проведения мероприятия: 20 октября 2019 года, время – 11.00 – 12.30

Место проведения мероприятия: Конференц-зал Центра Мой Бизнес, г. Махачкала, ул. Гагарина, д. 120.

Вход свободный.

Контактное лицо по организационным вопросам: Меджидов Арсен, заместитель руководителя Центра поддержки экспорта при ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД», +7(989) 494-23-97, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Технический организатор: Саругланов Магомед, +7 906 482-17-60, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.