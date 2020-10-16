Лучшим пахарем в Дагестане признан Сайпула Гаджибеков

В нем приняли участие 13 опытнейших механизаторов Дагестана, ранее подвергшихся жесткому отбору на районных конкурсах.

Мероприятие было приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и организовано Министерством сельского хозяйства и продовольствия Дагестана при участии Сельскохозяйственного колледжа им. Ш.И. Шихсаидова города Буйнакска.

Приветствуя всех участников и зрителей состязаний, глава Минсельхозпрода республики Абзагир Гусейнов отметил, что подобный турнир проводится впервые за долгие годы и направлен на популяризацию рабочих сельскохозяйственных профессий среди молодого поколения.

«У нас сегодня есть возможность для покупки современной техники и государство выделяет на это огромные средства. Помимо инженеров и специалистов высшего звена, нужны также и хорошо подготовленные специалисты рабочих профессий. В стране проводится чемпионат рабочих профессий WorkSkills и Дагестан в нем очень активно участвует. Для того чтобы наши рабочие были более подготовлены к подобным конкурсам, мы проводили районные конкурсы среди пахарей и комбайнеров. А сегодня впервые проводим республиканский конкурс среди лучших из районов. Мы планируем проводить его каждый год. Кроме того, такого рода соревнования мы будем проводить и среди представителей других аграрных рабочих профессий», – сказал министр.

Он подчеркнул, что сегодня одной из главных задач ведомства, которым он руководит, является проведение глубокого технологической и технической модернизации в сельском хозяйстве. «В республике имеется достаточное количество учебных заведений, в том числе Буйнакский сельскохозяйственный колледж – флагман в этом направлении», – заявил глава Минсельхозпрода РД.

Выступая на церемонии открытия турнира, глава Буйнакского района Камиль Изиев подчеркнул, что работники сельского хозяйства всегда востребованы, и работа, направленная на развитие сельского хозяйства, является ключевой в обществе.

«Сегодня здесь присутствуют люди, которые осуществляют эту политику в нашей республике. Буйнакский район планомерно движется в сторону развития сельского хозяйства. У нас сегодня в районе более 18 тыс. гектаров пахотных земель. Только озимых мы посеяли в этом году на площади более 4 тыс. гектаров. Поэтому все мы понимаем и знаем, что надо делать. Я хочу поблагодарить правительство Дагестана и Минсельхозпрод республики за поддержку наших фермеров, и отмечаем лучших из них», – сказал Изиев.

Перед началом самого турнира прошла церемония награждения лучших комбайнеров Дагестана по итогам завершившейся в республике уборочной кампании. Победителем стал представитель агрофирмы «Дагагро» из Хасавюртовского района Артур Джанхуватов. Вторым стал Ислам Баритов из хасавюртовского унитарного предприятия «Османюртовское», третье место занял представитель предприятия «Колос» из Бабаюртовского района Руслан Эбузов.

Затем был дан старт турниру механизаторов. Их оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли квалифицированные работники сельского хозяйства с многолетним опытом. После длительного подсчёта всех баллов и оценки участников на правильность выполнения заданий, жюри выбрали победителей.

Первое место занял Сайпула Гаджибеков, представляющий Сельскохозяйственный колледж им. Шихсаидова. Механизатор из ИП Гайдарбеков села Цветковка Кизлярского района Махмуд Хизиров стал вторым, а Бадрутдин Алисултанов из МУП МТС «Казбековский» Казбековского района занял почетное третье место.

Триумфатор турнира Сайпула Гаджибеков согласился, что подобные мероприятия могут способствовать развитию и популяризации рабочих профессий среди молодежи.

«Я очень рад победе в этом конкурсе и в дальнейшем планирую продолжить участвовать в подобных мероприятиях. Я занимаюсь этим с восемнадцати лет, и это нелегкая работа, где приходится много трудиться для того, чтобы выполнить весь план», – поделился Гаджибеков.

Все призеры были награждены дипломами отличия и получили денежные призы. В дальнейшем их планируется отправить на участие во Всероссийском конкурсе механизаторов.