Тридцатилетие Союза женщин России торжественно отметили в Махачкале

Торжественное мероприятие к 30-летию Союза женщин России прошло сегодня в Доме дружбы. В нем приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, заместитель Председателя Народного Собрания РД Елена Ельникова, руководители ряда министерств и ведомств, а также члены регионального отделения Союза.

Открывая мероприятие и приветствуя его участников, Первый заместитель Председателя Правительства региона Анатолий Карибов констатировал, что Союз женщин России является самым крупным женским объединением, имеющим глубокие корни и богатую историю. Он также напомнил, что в 2018 году Союзу Указом Президента Российской Федерации присвоили высокий статус общественно-государственной организации.

Говоря о значимости данного движения, Анатолий Карибов подчеркнул: «В тесном взаимодействии с государством вы проводите большую работу, направленную на совершенствование в нашей стране демографической политики, укрепление института семьи и семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения, реализацию других социальных инициатив. Члены Союза принимают самое активное участие в реализации национальных проектов».

Сегодня современная женщина – это активный и полноправный участник общественной жизни и политической борьбы за прогресс, гражданское достоинство и справедливость, считает Первый вице-премьер. «Деятельность Союза женщин Дагестана направлена на активное вовлечение женщин в управление делами общества и государства, осуществление их профессиональной подготовки и переподготовки, социальную защищенность и реализацию их права на труд в условиях рыночной экономики, укрепление семьи, признание общественно-полезной значимости материнства, достижение гражданского согласия, стабильности и мира в обществе, возрождение нравственных и духовных ценностей, сохранение культурных традиций», – добавил он.

Анатолий Карибов также сообщил, что под руководством Союза женщин Дагестана во всех образовательных организациях республики созданы советы отцов. Кроме того, в настоящее время завершается работа по созданию в вузах и ссузах республики советов девушек.

В заключение своего приветствия Первый заместитель Председателя Правительства РД расставил приоритеты: «Наша с вами задача – создать благоприятные условия для совмещения и реализации женщинами их семейного, материнского предназначения и активной социальной позиции, возможности реализовать себя в профессиональной и творческой деятельности».

Далее выступила Председатель Союза женщин РД Интизар Мамутаева. Она представила присутствующим поздравление Президента РФ Владимира Путина с тридцатилетием Союза. В нем Глава Государства отмечает, что организация в тесном взаимодействии с государством проводит многогранную, плодотворную работу, направленную на совершенствование в стране демографической политики, укрепление института семьи и семейных ценностей.

От себя же председатель Союза добавила: «Союз женщин России имеет очень яркую историю. Организация является правопреемником Комитета Советских женщин, который был создан в 1941 году. Деятельность Союза направлена на достижение подлинного равноправия женщин в обществе, гуманизацию политики в отношении семьи, строительство сильной и процветающей России.

За 30 лет нам приходилось проходить много взлетов и падений. Во многом женская смелость помогла стабилизировать состояние общества в период разных кризисов. Проделана огромная работа в деле повышения статуса женщин и защиты их прав на государственном уровне».

Говоря непосредственно о дагестанской организации, Интизар Мамутаева отметила, что во всех районах республики функционируют женские советы. Она подчеркнула, что члены Союза выполняют огромную работу в республике. В том числе, рассказала Мамутаева, работа проводилась в период пандемии коронавируса. Это организация онлайн-акций и других мероприятий. Она поблагодарила экс-главу Дагестана Владимира Васильева за полную поддержку Союза. По ее словам, Владимир Васильев реагировал на каждое обращение Союза и активно участвовал в мероприятиях.

Продолжилось мероприятие вручением наград отличившимся членам организации, а также руководителям министерств. Так, медалью «Дочерям Отчизны» за активную и плодотворную общественную деятельность были награждены руководитель Минтруда Дагестана Изумруд Мугутдинова и представители других ведомств. В ходе мероприятия были вручены благодарственные письма Президента РФ и руководства республики.