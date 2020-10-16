В Махачкале ведется строительство Дома танца «Лезгинка»

Объект возводится на территории приморского жилого района «Лазурный берег» в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

На данный момент проведены все необходимые земляные работы и идет строительство основного корпуса. Также начаты работы по возведению фундаментов технического корпуса, проведены линии электрических сетей с установкой трансформаторной подстанции и водопровода. Средства, предусмотренные на этот год, по словам министра культуры РД Заремы Бутаевой, уже в работе. При этом министр обозначила общую для всей строительной отрасли проблему – недостаток специалистов: «Сложности у нас на объекте с бетонщиками. Но задача поставлена, вопрос решается».

«У нас трехгодичный период строительства объекта, но мы взяли на себя обязательства постараться сделать это быстрее, уже в 2021 году, если, конечно, позволяет технология строительства, учитывая, что здание довольно большое - свыше 7 квадратных метров. При этом для нас важен вопрос авторского контроля со стороны тех, для кого мы это строим. Там должна быть четко выстроена логистика, созданы все удобства, принимая во внимание пожелания профессионалов. Более того, должна быть обеспечена максимальная интенсивность строительства и полное освоение средств в этом году. Кроме того, строители должны вовремя получить заработную плату. Это важно», - прокомментировал Здунов.

Генеральный директор Государственного бюджетного учреждения «Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» Джамбулат Магомедов выразил готовность коллектива активно включиться в качестве экспертов в работу, связанную с осуществлением авторского контроля ведущегося строительства.

«Я не могу не поблагодарить руководство республики за принятое решение. 63 года коллектив работает в бывшем клубе милиции. Сейчас проделана большая работа. Думаю, что сегодня закладывается будущее «Лезгинки», которая будет достигать, я уверен, новых творческих побед. Также хочу сказать спасибо за выделенный нам комфортабельный микроавтобус – это позволит ансамблю расширить географию своих гастролей», - сказал Магомедов.

«Строительство объекта культуры - это очень светлое дело. Поэтому я хочу, чтобы вопрос был на постоянном контроле. Для сохранения идентичности любого народа есть три постулата – язык, одежда и танцы. Укрепляя инфраструктуру, организовывая фестивали, мы тем самым будем работать над достижением этих целей. Вы обращались с вопросом, касающимся возможности получения грантов, чтобы артисты могли приобретать квартиры и оставались здесь, в Дагестане. Мы рассмотрим этот вопрос и, возможно, в бюджете уже следующего года предусмотрим средства для поддержки деятелей культуры», - завершил встречу премьер-министр.