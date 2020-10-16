ЗАМАНА - В Дагестане расселили первый дом по программе реновации

В Дагестане расселили первый дом по программе реновации

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16 октября, 2020. Пятница 10:15
В Дагестане расселили первый дом по программе реновации В Дагестане расселили первый дом по программе реновации В Дагестане расселили первый дом по программе реновации

В Дагестане расселили первый дом по программе реновации.

В Дагестане расселили первый дом по программе реновации
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В Махачкале первые участники программы реновации отпраздновали новоселье. В новые квартиры в доме №31-Б по улице Юсупова сегодня переехали 54 семьи. При этом жилье передавалось в обмен на квартиры в старом доме. Площадь каждой предоставленной квартиры в два раза больше, чем в старом доме. Кроме того, новые квартиры жители получают там же, в центре города, а не на окраине.
 
На территории двора построена детская площадка, а также подземный паркинг. Придомовая территория обустроена по концепции «двор без машин», а заезжать автомобилям во двор можно лишь для загрузки или разгрузки. В шаговой доступности от двора расположена школа № 37 и детский сад № 34.
 
На сегодняшний день это первый дом, в который заселяются переселенцы в рамках проекта «Реновации». Жилье полностью благоустроено, уже с завершёнными ремонтными работами.
 
Стартовый квартал по программе частной реновации Екатерины Орловой предусматривал строительство дома для переселения внутри территории двух домов по согласованию с его жителями. В новостройке, построенной для расселения жителей этих домов, предусмотрено всего 84 квартиры общей площадью 4383 квадратных метров, а общая площадь нового дома составляет 6460 квадратных метров.
 
В настоящий момент по программе реновации строится большой первый квартал «Золотая миля». В рамках строящегося квартала компания также вводит в начале 2021 года в эксплуатацию детский сад.

 

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взяты из открытых источников
 

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