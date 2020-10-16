ЗАМАНА - Сергей Меликов провёл видеоконференцию с членами Правительства Дагестана

Сергей Меликов провёл видеоконференцию с членами Правительства Дагестана

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16 октября, 2020. Пятница 00:36
Сергей Меликов провёл видеоконференцию с членами Правительства Дагестана

Находясь с рабочей поездкой в Москве, Врио Главы Дагестана Сергей Меликов сегодня, 15 октября, провёл рабочее совещание с Правительством Республики Дагестан в режиме видеоконференцсвязи.

Сергей Меликов провёл видеоконференцию с членами Правительства Дагестана
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В совещании приняли участие Председатель Правительства РД Артём Здунов, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, а также вице-премьеры Правительства Дагестана. В первую очередь, Сергей Меликов уделил внимание принимаемым в республике мерам по противодействию распространения COVID-19. Эта задача продолжает оставаться главным приоритетом органов власти всех уровней.
  
Также были затронуты перспективы взаимодействия Постпредства РД в Москве с федеральными органами власти, институтами гражданского общества, молодёжью, в том числе в сфере развития культуры. «Мы имеем здесь хорошие задатки, перспективы этой деятельности», -  выразил уверенность Сергей Меликов. В рамках совещания были обсуждены и другие актуальные для республики вопросы. Отметим, что, находясь в Москве, Врио Главы Дагестана Сергей Меликов встретился с Председателем Правительства РФ  Михаилом Мишустиным и руководителями ряда федеральных министерств и ведомств.

 

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