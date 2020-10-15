Под руководством Первого вице-премьера Дагестана Анатолия Карибова прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства РД.

В его рамках обсуждена ситуация с групповой заболеваемостью ОКИ в детских дошкольных учреждениях г. Махачкалы, а также вопрос, связанный с водоснабжением и водоотведением на территории г. Хасавюрта.

Касаясь случаев заболеваемости острой кишечной инфекцией, Анатолий Карибов подчеркнул, что ситуация с ОКИ в столице региона мониторится ежедневно. Минздравом республики проведена вся необходимая работа по оказанию помощи детям, Роспотребнадзором осуществлены мероприятия по эпидрасследованию, в разрешении возникшей ситуации задействованы городская администрация и управление образования.

На сегодняшний день, по данным замминистра здравоохранения республики Раисы Шахсиновой, 40 пациентов из 49, ранее госпитализированных в медучреждения республики, уже выписаны из больницы. Результаты исследований выявили сочетание таких инфекций, как дизентерия и ротавирус.

За период же с 8 по 11 октября зарегистрировано 75 случаев ОКИ среди детей. Как ранее отмечалось, в большинстве своем – это дети, посещающие детские дошкольные учреждения. Кроме того, случаи инфицирования установлены и в школах столицы. В последующем ни одного нового случая не зарегистрировано. На амбулаторном лечении находилось 28 детей.

И.о. руководителя республиканского Роспотребнадзора Ирина Алжанбекова, дополняя информацию, сообщила о предварительных данных эпидрасследования. На данный момент предполагается, что путь передачи инфекции пищевой.

По согласованию с Прокуратурой РД при возникновении групповой заболеваемости, отмеченной в основном в пяти детских садах, незамедлительно были проведены внеплановые проверки. Работа пищеблоков данных пяти ДОУ временно приостановлена. Администрации города выданы предписания о проведении профилактических противоэпидемических мероприятий и обследования персонала детских садов.

В настоящее время, как было отмечено на совещании представителями мэрии города, все предписания выполнены, дезинфекция проведена не только в тех образовательных организациях, где зафиксированы случаи заболеваемости, но и во всех остальных 59 учреждениях.

При обследовании Роспотребнадзором персонала пищеблоков выявлены случаи носительства патогенного стафилококка. Носители отстранены от работы до санации. При исследовании самой продукции выявлены пробы, несоответствующие по микробиологическим показателям. Выявлен и ряд нарушений в самих пищеблоках детских садов, связанных с несоблюдением санитарных норм. Проведение противоэпидемических мероприятий, эпидрасследование с целью установления источника инфекции продолжаются.

«Если на месте, в детских садах, инфицирована продукция – это одно, а если закупили некачественную, то это другой вопрос. Необходимо установить жесткий контроль за поступающими в детские учреждения продуктами питания», - призвал ответственных Карибов.

В ходе заседания рассмотрели и поддержали решение администрации города Махачкалы о возможности открытия детских садов для посещения, кроме пяти, в которых выявлено наибольшее число заболевших.

При этом поручено держать на контроле вопрос с поставкой качественной продукции в образовательные организации.

Реакция Роспотребнадзора на жалобы жителей Хасавюрта по поводу подачи некачественной питьевой воды стала поводом для обсуждения второго вопроса заседания комиссии.

По словам первого заместителя генерального директора ОАО «Горводоканал» муниципалитета Камиля Юсупова, проблема эта обострилась в связи с прошедшими недавно ливневыми дождями, потоки которых загрязнили поверхностные источники. «С целью обезопасить население города от распространения инфекции Горводоканал провел гиперхлорирование, однако решить вопрос без очистных сооружений очень сложно», - высказал мнение Юсупов.

«Работа по реализации проектов, связанных с водоснабжением и водоотведением города, в том числе со строительством очистных сооружений, ведется. Но это перспектива. А мы должны думать, как не допустить, чтобы история прошлого года со вспышкой ОКИ в Хасавюрте повторилась. Нам надо принять экстренные меры по очистке и предварительной подготовке воды к подаче в сети. Горводоканалу необходимо усилить производственный контроль, а мэрии, помимо прочего, – активно проводить пропагандистскую работу среди населения по профилактике заболеваемости острой кишечной инфекцией», - озвучил рекомендации и поручения Первый вице-премьер.