Фестиваль активистов движения «Юнармия» прошел в Дагестане

В церемонии официального открытия слета приняли участие министр по делам молодежи РД Камил Саидов, куратор региональных программ ВВПОД «Юнармия» Авсет Авсетов, заместитель начальника управления Росгвардии по РД Натик Балабеков, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по РД Расул Темирбеков, председатель Дагестанского совета ветеранов Магарам Алиджанов, начальник отдела по военно патриотическому воспитанию и работе с ветеранами военного комиссариата Республики Дагестан Муртуз Идрисов и другие.

Открывая мероприятие, Камил Саидов поприветствовал участников слета и поделился планами о развитии движения.

«Работа в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения в нашей республике проходит в тесном сотрудничестве с правоохранительными и ветеранскими организациями. Несмотря на тяжелую ситуацию в связи с распространением коронавирусной инфекции мы и сегодня настроены на совместную деятельность, в том числе и с движением «Юнармия». В наших планах – развитие движения в регионе и оказание ему всесторонней поддержки. Думаю, что активисты дагестанского отделения движения будут положительно отличаться на различных мероприятиях, а в следующем году примут участие в шествии на Параде Победы. Уверен, что с такой патриотичной молодежью нас ждет отличное будущее. Здоровья вам и всего наилучшего», - добавил Саидов.

После в ходе открытия слета был награжден лучший отряд юнармейцев. Так, председатель Дагестанского совета ветеранов, член общественной палаты Магарам Алиджанов вручил переходящий вымпел отряду Многопрофильной Гимназии №38 города Махачкала.

Продолжилась церемония открытия концертом военного оркестра 102 отдельной бригады оперативного назначения ВНГ РФ.

Также в рамках фестиваля прошли обсуждение проделанной работы в течение Года Памяти и славы, круглый стол, просмотр патриотических фильмов, работа VR-площадки, тренинг по социальному проектированию для начальников местных отделений штабов ВВПОД «Юнармия» и экскурсия по залам исторического парка. Кроме того, для участников слета был проведен исторический квест-игра. Его победителем стала команда «Даги», 2 место заняла команда «Китайская стена» и 3 место - команда «Орлы». Победители и призеры квеста получили грамоты и ценные призы: беспроводные колонки, электронные часы и наушники. Все участники слета были награждены сертификатами.

Добавим, что фестиваль был организован Министерством по делам молодежи РД совместно с региональным отделением (ВВПОД) «Юнармия».