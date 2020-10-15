ЗАМАНА - В Махачкале стартовала реализация проекта «Знаменосцы Победы»

В Махачкале стартовала реализация проекта «Знаменосцы Победы»

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15 октября, 2020. Четверг 17:14
В Махачкале стартовала реализация проекта «Знаменосцы Победы»

14 октября в Махачкале, на базе исторического парка «Россия – моя история», стартовала реализация проекта «Знаменосцы Победы», призванного увековечить имена всех красноармейцев, водрузивших знамена в ходе штурма берлинского Рейхстага. Организаторами проекта в регионе выступают Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» и Министерство по делам молодежи РД.

В Махачкале стартовала реализация проекта «Знаменосцы Победы»
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Открытие площадки посетили министр по делам молодежи РД Камил Саидов, руководитель Исполкома движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской и другие. Они ознакомились с мероприятиями проекта, а также с помощью VR-приложения увидели водружение Знамени Победы и смогли принять участие в этом процессе.

«Этот проект при помощи новых VR-технологий дает возможность в современных реалиях передать молодежи ощущения личного участия в возложении Знамени Победы. Всем, кто установит приложение, выдается набор специальных очков, которые можно использовать дома, подключив к ним обычный смартфон. Проект также предлагает проведение фотоконкурсов, для этого здесь расположена фотозона с элементами времен Великой Отечественной войны: касками, оружием, формой и многим другим. Считаю, что это очень современный и актуальный подход к изучению истории», - рассказал глава молодежного ведомства Дагестана.

После в ходе мероприятия руководитель Исполкома движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской вручил Камилу Саидову благодарственное письмо за дружескую помощь и активное содействие в организации и проведении Шествия Бессмертного полка, отеческое наставничество и всемерную поддержку регионального отделения движения, а также неоценимый вклад в дело патриотического воспитания молодежи Республики Дагестан.

Стоит отметить, что в рамках проекта «Знаменосцы Победы» жители страны могут вспомнить о подвиге великих предков, узнать на сайте www.polkrf.ru информацию о героях ВОВ, стать участниками флешмобов и конкурсов. Кроме того, командой проекта совместно с РИА Новости разработано VR-приложение, которое позволяет каждому пользователю установить Знамя Победы своими руками. В течение месяца реализация проекта будет проходить на площадке исторического парка «Россия – моя история», его участниками могут стать все желающие.

 

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