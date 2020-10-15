По итогам 2019 года места в рейтинге муниципальных образований распределились следующим образом:
среди муниципальных районов:
1 место — Буйнакский район
2 место — Ахтынский район
3 место — Ногайский район
среди городских округов:
1 место — г. Кизилюрт
2 место — г. Махачкала
3 место — г. Дагестанские Огни.
Гаджи Султанов поздравил победителей, поблагодарил за хорошие результаты и нацелил на продолжение работы в данном направлении.
Далее в режиме ВКС с участием муниципальных образований состоялось совещание о проведении мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Республики Дагестан за 2020 год в электронной форме.
Напомним, что 2015 года внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ является обязательным.
Рейтинг муниципальных образований проводится ежегодно, при его формировании учтены такие критерии, как: работа муниципальных образований по реализации положений Стандарта развития конкуренции; наличие и реализация муниципальных «дорожных карт» по содействию развитию конкуренции; содействие в проведении ежегодного мониторинга, анкетирование потребителей и предпринимателей в муниципальных образованиях; участие в обучающих мероприятиях разных форматов по вопросам содействия развитию конкуренции; организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс); меры по повышению инвестиционной привлекательности в МО — наличие инвестиционного стандарта и паспорта; функционирование проектного офиса и применение проектного управления при сопровождении инвестиционных проектов; реализация проектов муниципально-частного партнерства или концессионных соглашений; наличие специализированного двуязычного раздела на сайте МО об инвестиционной деятельности.