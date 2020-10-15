ЗАМАНА - В Дагестане наградили муниципалитеты-лидеры рейтинга по содействию развитию конкуренции

В Дагестане наградили муниципалитеты-лидеры рейтинга по содействию развитию конкуренции

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15 октября, 2020. Четверг 17:09
В Дагестане наградили муниципалитеты-лидеры рейтинга по содействию развитию конкуренции

Глава Минэкономразвития Дагестана Гаджи Султанов 14 октября наградил Почётными грамотами муниципальные образования республики, занявшие лидирующие места в рейтинге по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата.

В Дагестане наградили муниципалитеты-лидеры рейтинга по содействию развитию конкуренции
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 По итогам 2019 года места в рейтинге муниципальных образований распределились следующим образом:

 

среди муниципальных районов:

1 место — Буйнакский район
2 место — Ахтынский район
3 место — Ногайский район

 

среди городских округов:

1 место — г. Кизилюрт
2 место — г. Махачкала
3 место — г. Дагестанские Огни.

 

Гаджи Султанов поздравил победителей, поблагодарил за хорошие результаты и нацелил на продолжение работы в данном направлении.

 

Далее в режиме ВКС с участием муниципальных образований состоялось совещание о проведении мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Республики Дагестан за 2020 год в электронной форме.

 

Напомним, что 2015 года внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ является обязательным.

 

Рейтинг муниципальных образований проводится ежегодно, при его формировании учтены такие критерии, как: работа муниципальных образований по реализации положений Стандарта развития конкуренции; наличие и реализация муниципальных «дорожных карт» по содействию развитию конкуренции; содействие в проведении ежегодного мониторинга, анкетирование потребителей и предпринимателей в муниципальных образованиях; участие в обучающих мероприятиях разных форматов по вопросам содействия развитию конкуренции; организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс); меры по повышению инвестиционной привлекательности в МО — наличие инвестиционного стандарта и паспорта; функционирование проектного офиса и применение проектного управления при сопровождении инвестиционных проектов; реализация проектов муниципально-частного партнерства или концессионных соглашений; наличие специализированного двуязычного раздела на сайте МО об инвестиционной деятельности.

 

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