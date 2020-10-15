В Дагестане к концу года установят еще 30 ФАП

Напомним, что в прошлом году региональный Минздрав в районах установил 20 ФАПов, хотя изначально планировалось установить 15. Установка дополнительных пяти пунктов в селах Цмур (С-Стальский район), Заря коммуны (Кизлярский район), Бурхимахи (Сергокалинский район), Хапиль и Гуми (Табасаранский район), стала возможной благодаря сэкономленным в ходе торгов средствам. В ведомстве заявили, что к 2024 году сеть ФАПов охватит все сельские территории республики, в первую очередь те, где в них имеется острая необходимость.



Назначение ФАП заключается в улучшении качества и доступности первичной медико-санитарной помощи населению. Они оснащаются всем необходимым для оказания амбулаторной и даже экстренной медицинской помощи. Модульный ФАП имеет кабинет приема пациентов, смотровой и процедурно-прививочный кабинеты. Также они оборудованы комнатой ожидания для пациентов, для персонала и санузлом. Все ФАПы подключаются к необходимым коммуникациям и оснащаются водонагревателями. В рамках доступной среды они при необходимости оснащаются пандусами для маломобильных граждан.



Введенные в эксплуатацию пункты имеют в своем арсенале портативные анализаторы для исследований уровня сахара крови, холестерина и гемоглобина, пульсоксиметры, электрокардиограф, спирометр и дефибриллятор. Персонал ФАПа имеющимися средствами сможет оказать медицинскую помощь в том числе при остром нарушении мозгового кровообращения, коронарном синдроме, желудочно-кишечных кровотечениях.

Для работы в ФАПах привлекают медицинский персонал, в том числе по кадровой программе «Земский фельдшер».



Кроме стационарных ФАП в республике функционируют 33 мобильных ФАПа, закупленных за счет средств выделенных в рамках реализации регионального проекта развития первичной медико-санитарной помощи. Всего же в этом году Минздрав РД закупил 55 передвижных комплекса: 4 мобильные врачебные амбулатории, 12 флюорографов и 6 маммографов и 33 мобильных ФАПа – один из которых был приобретен за счет сэкономленных средств.



Мобильный ФАП представляет собой поликлинику на колесах. Они оснащены всем необходимым для диагностики пациентов и оказания им экстренной медпомощи. Их назначение – обслуживание жителей отдаленных сел с населением менее 100 человек. По мнению министра здравоохранения РД Джамалудина Гаджиибрагимова использование мобильных комплексов обеспечит доступность первичной медицинской помощи, в том числе диспансеризации, профосмотров, прививок и т.д., сотням тысяч жителей республики, проживающим в отдаленных населенных пунктах. «В передвижных ФАПах и врачебных амбулаториях есть все необходимое для диагностики и оказания экстренной помощи, они позволят существенно повысить качество медицинского обслуживания жителей глубинки. Их будут заранее информировать о прибытии врачей, и они смогут пройти обследование, не покидая села», - отметил министр. Передвижная поликлиника способна обслужить до 50 человек в день. Прием будут вести не только терапевты, но и узкие специалисты. В состав бригад войдут офтальмологи, ЛОР-врачи, акушеры-гинекологи при необходимости педиатры и хирурги. Первые пять передвижных ФАПа уже отправились в Бабаюртовскую, Цунтинскую, Тляратинскую и Цумадинскую районные больницы, а также в Кочубейскую медико-санитарную часть.