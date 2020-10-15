В 2020 году в Дагестане расширят добычу кильки до 20 тысяч тонн

Как отметил Абдулмуслимов, ООО «Каспийский маяк» создано инвесторами, которые первыми по приглашению Минприроды РД приступили к промысловой разведке с целью подтверждения объемов вылова Каспийской кильки. В результате удалось привлечь дополнительных инвесторов, а также масштабно развить добычу кильки и рыбоперерабатывающих мощностей на территории республики. По словам вице-премьера, Рыбным портом уже заключены договора с 21 судном на текущий год. Объемы добычи кильки будут увеличены до 20 тысяч тонн, а в последующем — полностью освоят рекомендуемый наукой объем. Только для этого необходимо построить дополнительный порт. ООО «Каспийский маяк» уде приступило к реализации инвестиционного проекта по строительству порта на 12 судов с возможностью увеличения причальной стенки для стоянки 20 судов. Также планируется строительство консервного завода на 40 миллионов условных банок в год. Это позволит создать минимум 450 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет около 1 миллиарда рублей. Основные производственные мощности будут располагаться в Избербаше. После тщательного исследования дна Каспийского моря на предмет глубины и рельефа был выбран и приобретён самый подходящий земельный участок. Сейчас подготавливается документация на получение градостроительного плана, а в последующем — разрешения на строительство автодороги.