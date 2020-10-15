ЗАМАНА - Фонд имени Ахмата Кадырова выделил средства на реконструкцию парка в Махачкале

Фонд имени Ахмата Кадырова выделил средства на реконструкцию парка в Махачкале

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15 октября, 2020. Четверг 00:18
Фонд имени Ахмата Кадырова выделил средства на реконструкцию парка в Махачкале

Один из парков Махачкалы будет отреконструирован за счет средств Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова. 

Фонд имени Ахмата Кадырова выделил средства на реконструкцию парка в Махачкале
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Как сообщил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», фонд вложил средства в благоустройство парка, который был построен местным жителем Сагидом Асхабовым в честь Ахмата-хаджи Кадырова. За прошедшие годы он обветшал и нуждался в серьезном обновлении.  Кадыров отметил, что в парке планируется строительство кафе, искусственного пруда и установка скамеек. Также полностью благоустроят территорию.  Помимо этого, фонд Ахмата Кадырова приобретет готовое жилье для многодетной малоимущей семьи Мурадовых из Махачкалы. Десять человек ютились в двух комнатах без элементарных удобств.

 

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