ЗАМАНА - Власти Дагестана ужесточили соблюдение масочного режима в общественном транспорте

Власти Дагестана ужесточили соблюдение масочного режима в общественном транспорте

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15 октября, 2020. Четверг 00:18
Власти Дагестана ужесточили соблюдение масочного режима в общественном транспорте

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства РД обсудили вопрос о перевозке пассажиров в общественном транспорте в период распространения коронавирусной инфекции, сообщили информагентству в пресс-службе ведомства.

Власти Дагестана ужесточили соблюдение масочного режима в общественном транспорте
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«Наша задача – не допустить в Дагестане повторной вспышки заболеваемости. Сейчас мы предлагаем перевозчикам организовать работу по обеспечению водителей общественного транспорта средствами индивидуальной защиты. Необходимо развесить вывески, наклейки с информацией о том, что проезд без масок запрещен», – процитировал собеседник агентства сказанные на встрече слова министра транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухана Гаджимурадова.

В свою очередь руководитель Управления ГИБДД министерства внутренних дел по республике Александр Шалагин рассказал, что сотрудники полиции будут исполнять прямое поручение оперативного штаба по борьбе и противодействию распространению COVID-19. «Водителям следует доводить до пассажиров, что те из них, кто не будет использовать СИЗ, не будут допущены в салоны транспортных средств. Для начала мы будем применять механизм предупреждения», – отметил Шалагин.

 

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