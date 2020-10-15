Власти Дагестана ужесточили соблюдение масочного режима в общественном транспорте

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства РД обсудили вопрос о перевозке пассажиров в общественном транспорте в период распространения коронавирусной инфекции, сообщили информагентству в пресс-службе ведомства.

«Наша задача – не допустить в Дагестане повторной вспышки заболеваемости. Сейчас мы предлагаем перевозчикам организовать работу по обеспечению водителей общественного транспорта средствами индивидуальной защиты. Необходимо развесить вывески, наклейки с информацией о том, что проезд без масок запрещен», – процитировал собеседник агентства сказанные на встрече слова министра транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухана Гаджимурадова.

В свою очередь руководитель Управления ГИБДД министерства внутренних дел по республике Александр Шалагин рассказал, что сотрудники полиции будут исполнять прямое поручение оперативного штаба по борьбе и противодействию распространению COVID-19. «Водителям следует доводить до пассажиров, что те из них, кто не будет использовать СИЗ, не будут допущены в салоны транспортных средств. Для начала мы будем применять механизм предупреждения», – отметил Шалагин.